ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız - Son Dakika
Üye Girişi

ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız

23.05.2022 13:31

Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız'SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız.

Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız

'SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı 'Günlük Covid-19 Tablosu' verilerine göre; 905 vaka tespit edildi ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5'inci vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

DHA'ya konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Vaka sayısının binin altına inmesi toplumda yaygınlığının önemli bir ölçüde azaldığını gösterir. Hakikaten vaka sayısı çok azaldı. Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız gibi duruyor. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz. Zaten son bilim kurulu toplantısında da bu kararı almıştık. Vaka sayıları binin altında düşene kadar maskenin özellikle kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçları gibi alanlarda takılmasını önermiştik. Bu, aslında tamamen kişisel bir tercih meselesi. Hiçbir şey zorunlu değil. İsteyen takabilir. Sadece yaşlı hastalarımız ve hastalık semptomu gösteren gençlerimizin dikkat etmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız
ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız
ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız
ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Sinan Canan: 'İnsan, bu kafayla gitmeye devam ederse gezegenin kanseri olacak' Prof. Dr. Sinan Canan: 'İnsan, bu kafayla gitmeye devam ederse gezegenin kanseri olacak' Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: 'Pandeminin sonuna yaklaşıyoruz' Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: 'Pandeminin sonuna yaklaşıyoruz'
Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:43 İran'da 10 katlı bina çöktü: 7 kişi öldü, 55 kişi yaralandı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
15:30 Eski MİT'çi Öneş, "Siyasi suikastler olabilir" sözleri sonrası başsavcılık tarafından ifadeye çağrıldı
15:29 DEVA lideri Ali Babacan SADAT için ne dedi? "SADAT'ın kuruluşu bir an önce başımıza bir iş gelmeden gidelim dediğimiz dönemler!"
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
15:03 Ölüm onu çorbacıda buldu! Şampiyon motorcu kendi çalışanı tarafından katledildi
15:03 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: ANKARA Prof. Dr. Turan: Bu yaz maskeden kurtulacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement