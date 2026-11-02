Prof. Hazar, ALL\'de yüzde 85-90 sağkalımın uygun tedaviyle mümkün olduğunu söyledi

Çocukluk çağı kanserlerinde en sık görülen türün lösemi olduğunu belirten Prof. Dr. Volkan Hazar, erken tanı ve modern tedavi yöntemleriyle lösemide başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi. Hazar, özellikle uzun süren halsizlik, açıklanamayan ateş, ciltte solukluk ve kolay morarma gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocukluk çağı lösemileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Volkan Hazar, hastalığın erken dönemde fark edilmesinin tedavi sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.

"Lösemi çocukluk çağı kanserlerinde ilk sırada"

Löseminin ilk sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Hazar, "Lösemi, kemik iliğinde kan hücrelerinin üretiminden sorumlu hücrelerin kontrolsüz ve anormal şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Her yaş döneminde görülebilmekle birlikte özellikle 2-5 yaş arasındaki çocuklarda daha sık karşılaşıyoruz. Bu nedenle çocuklarda ortaya çıkan belirtilerin aileler tarafından dikkatle takip edilmesi gerekiyor" dedi.

"ALL vakalarında başarı oranı yüzde 90'a ulaşıyor"

Çocukluk çağı lösemilerinin yaklaşık yüzde 80'ini akut lenfoblastik löseminin (ALL) oluşturduğunu aktaran Hazar, modern tedavi yöntemleri sayesinde hastalıkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Hazar, "Günümüzde uygun tedavi durumlarında akut lenfoblastik lösemi tanısı alan çocukların yaklaşık yüzde 85-90'ında uzun süreli sağkalım sağlanabiliyor. Bu başarıda modern kemoterapi protokolleri, hastanın risk grubuna göre düzenlenen tedaviler ve destekleyici bakım uygulamaları önemli rol oynuyor. Gerekli durumlarda hedefe yönelik tedaviler ve bağışıklık sistemine yönelik yöntemlerden de yararlanılabiliyor. Ancak tedavi başarısı, löseminin türüne, hastalığın biyolojik özelliklerine ve tedaviye verilen yanıta göre değişebiliyor" diye konuştu.

"Uzun süren halsizlik ve açıklanamayan ateş dikkate alınmalı"

Lösemide erken tanının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Hazar, ailelerin çocuklarında görülen ve uzun süre devam eden belirtilere karşı duyarlı olması gerektiğini belirtti. Hazar, "Dinlenmeyle geçmeyen halsizlik, ciltte solukluk, nedeni açıklanamayan veya uzun süren ateş, vücutta kolay oluşan morarmalar ve sık tekrarlayan burun ya da diş eti kanamaları dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra kemik ve eklem ağrıları, karın bölgesinde belirgin şişlik ve boyun, koltuk altı ya da kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde büyüme de görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bu belirtilerin her zaman lösemi anlamına gelmediğini kaydeden Hazar, "Söz konusu şikayetler çocukluk çağında görülen farklı hastalıklardan da kaynaklanabilir. Ancak belirtilerin uzun sürmesi veya birden fazla şikayetin birlikte görülmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Erken değerlendirme, doğru tanıya ulaşılması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

"Lösemi bulaşıcı bir hastalık değil"

Löseminin bulaşıcı olmadığının altını çizen Prof. Dr. Hazar, hastalığın ortaya çıkmasında çocukların veya ailelerinin geçmiş davranışlarının sorumluluğu bulunmadığını vurguladı. Tedavi sürecinde tıbbi uygulamaların yanı sıra psikolojik ve sosyal desteğin de önemli olduğunu belirten Hazar, "Lösemi tedavisi yalnızca ilaçlardan ibaret değil. Enfeksiyonlardan korunma, dengeli beslenme ve psikososyal destek, tedavi sürecinin önemli parçaları arasında yer alıyor. Çocukların mümkün olduğunca eğitimlerinden, oyunlarından ve sosyal yaşamlarından koparılmaması, yaşam kalitelerinin korunmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Toplumsal dayanışma tedavi sürecine katkı sağlıyor"

Kan, trombosit ve kök hücre bağışlarının lösemiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Hazar, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin ve gönüllü bağışların artmasının önemine işaret etti. Hazar, "Lösemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının, ailelerin ve toplumun birlikte hareket etmesi büyük önem taşıyor. Gönüllü kan, trombosit ve kök hücre bağışları, ihtiyaç duyan hastaların tedavi süreçlerine önemli katkı sunuyor. Çocuklarımızın tedavi sürecini daha güçlü geçirebilmeleri için toplumsal dayanışmayı artırmalı ve ailelerin bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz" dedi.