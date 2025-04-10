Prof. Özkaya: Kalp Gribi Ölüm Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Özkaya: Kalp Gribi Ölüm Riskini Artırıyor

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Ani ölümler 'kalp gribi' olarak adlandırılan durumlardan kaynaklanıyor, gençler risk altında.

10.04.2025 13:52
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Profesör açıkladı: "Ani, beklenmedik ve genç ölümlerin sebebi kalp gribi"

SAMSUN - Son zamanlarda yaşanan ani ölümlere dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Ağır egzersiz, spor ve ani heyecan oluşturan durumlarda kalp krizi benzeri ani solunum ve kalp durmaları gözleniyor. Halk arasında 'kalp gribi' olarak bilinen bu durum, bu saydığımız virüslerin oluşturduğu kan plazma toksisitesinin kalp damar duvarındaki ve kalp kaslarında oluşturduğu harabiyet sonucu aynı kalp krizi belirtileri veriyor" dedi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, toplumda yaşanan kalp krizine benzer ani ölümlerin kalp gribi olduğunu söyledi. Özkaya, "Kovid, Influenza, Coxackie, adenovirüs ve RSV gibi üst ve alt solunum yollarına yerleşen virüsler ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve eklem ağrıları ile başlayıp göğüs ağrısı ve nefes darlığı başlaması ile bu virüslerin akciğer sadece akciğer tutulumu değil, kalp tutulumları da görülüyor. Son günlerde Amerika'da bildirilen ve bunlardan 4 virüsün birden toplumda görüldüğü ve bizim 'kombo virüsler' onlarda ise 'kuademi(quademic)' olarak adalnadırdıkları bir salgın toplumda görülüyor. Bunlardan da en çok günlük hayatın içinde aktif olan genç ve çalışan grupta görülüyor. Özellikle gençler hareketli yaşantılarından dolayı grip benzeri şikayetleri sonrası gelişen öksürük, nefes darlığı belirtilerini ihmal ediyor ve ciddi kalp ve akciğer tutulumları ile acile geliyor. Ağır egzersiz, spor ve ani heyecan oluşturan durumlarda ise kalp krizi benzeri ani solunum ve kalp durmaları gözleniyor. Halk arasında 'kalp gribi' olarak bilinen bu durum, bu saydığımız virüslerin oluşturduğu kan plazma toksisitesinin kalp damar duvarındaki ve kalp kaslarında oluşturduğu harabiyet sonucu aynı kalp krizi belirtileri veriyor. Amerika'daki veriler ve bizim bulgularımıza göre bunlar arasında pulmoner emboli (akciğerlerde kan pıhtısı), kalp krizi, perikardit (kalbin iç zarı etrafındaki iltihap), kalp yetmezliği veya viral miyokardit (kalp kası iltihabı) yer alabilir. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuran grip hastalarının birçoğunda bu tablo olup, akciğerlerde sıvı birikmesi ve kalp yetmezliği bulguları oluyor. Erken farkedilirse uygun tedavi ile iyileşirken, geç kalına vakalarda ani ölüme kadar gidiyor" diye konuştu.

"20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık ölümcül seyredebiliyor"

Özkaya şunları söyledi:

"Genç erkekler daha sık olmak üzere her yaş grubunda bu rahatsızlığı görüyoruz ama 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerde daha sık ölümcül seyredebiliyor. Çünkü bu genç yaş grubu günlük olağan hareketlilikten çok farkında olamıyorlar. Hastaların 1-2 haftalık grip şikayetleri sonrası günlük yaşantımızı etkileyen özellikle eforla gelen göğüste batma, yanma, baskı, nefes darlığı, özellikle sırt üstü yatarken artan bir baskı ve göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleri oluyor. En yüksek risk, enfeksiyondan sonraki üç gün içindedir, ancak 90 güne kadar yüksek kalır.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Özkaya: Kalp Gribi Ölüm Riskini Artırıyor - Son Dakika

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