Prostat Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Prostat Hastalığına Dikkat!

Op. Dr. Yüzgeç, prostatın tedavi edilemediğini, zamanında müdahale edilmezse ciddi sorunlar doğurabileceğini belirtti.

30.10.2024 21:45
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Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yüzgeç: "Prostat hastalığının ilaçla tedavisi yoktur, sadece ilaçla rahatlama olabilir"

"Prostat hastaları yazın daha rahatken, kışın daha çok sıkıntı yaşar"

"Prostat hastaları zamanında ve uygun tedavi olmazsa, ileri aşamada, mesane ve böbreklerinde sorunlar oluşmaya başlar"

ELAZIĞ - Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, prostat hastalığının tedavisinin olmadığını sadece ilaçla rahatlama tedavisinin olduğunu belirterek, prostat dokusunu yok edecek bir ilacın henüz bulunmadığını söyledi.

Elazığ Medilines Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, erkeklerde görülen prostat hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Prostat hastalığının hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Yüzgeç, prostat hastalarının yaz aylarına oranla kışın daha çok sıkıntı yaşadıklarını ve 40 yaşından sonra yılda bir defa hekim kontrolü yaptırmaları gerektiğini dile getirdi. Prostat hastalığının erkekleri ilgilendirdiğini aktaran Elazığ Medilines Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, "Prostat yeni doğan erkek çocuklarında dahi bulunan yardımcı bir üreme organıdır. 40 yaşından sonra zamanla büyümeye başlar. Büyüyünce hasta, eskisi gibi sağlıklı idrarını yapamaz. Artık idrara daha sık gider ve kesik, çatallı yapar ve idrarını ileri atamaz. Gece birkaç defa idrara kalkar, idrarını tam boşaltana. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda bu bulgular daha fazla belirgin olur. Yazın bu hastalar daha rahat ederken kışın daha sıkıntı yaşarlar. Prostat hastalığının tedavisi yoktur sadece ilaçla rahatlama tedavisi vardır. Prostat dokusu et dokusu olduğu için onu yok edecek bir ilaç halen bulunamadı. Prostat dokusu çok büyürse bunu cerrahi, endoskopik ve laparaskopik olarak opere etmek gerekir. Dünya Sağlık Örgütü belli bir yaştan sonra erkeklerin yılda bir, kendilerini ürolojik muayeneden ve incelemeden geçmeleri önerilir. Gerekli tahliller alındıktan sonra büyümenin ve semptomların derecesine göre rahatlatıcı ilaçlar verilebilir. Her zaman prostat dokusu iyi huylu büyümüyor. Bazen de prostatın kanserleri ile karşılaşıyoruz. Muayene, üriner ultrason ve kan testi tanıda önemlidir. Prostat kanserinden şüphelendiğimiz hastaların önce bir tedavisini uygulayıp takibe alıyoruz. 15 gün sonra hastamız tekrar geldiğinde bir daha test istiyoruz. Çıkan sonuçlar yine sıkıntılıysa bu sefer prostata özel dinamik MR, incelemesine geçiyoruz. Çıkan sonuçlar 1'den 4'e kadar derecelendirme yapılır. 1 ve 2 de normal kabul edilirken, 3 ve 4'te biyopsiye gidiyoruz. Prostat kanseri tanısı alan hastalarımıza kanser evrelemesi yapıp, kanser prostat dışına çıkmamışsa, (total orostatektomi) değişik bir cerrahi yöntem uyguluyoruz" dedi.

"Prostat geçiştirilecek bir hastalık değil"

Prostat hastalığının geçiştirilecek bir hastalık olmadığını anlatan Op. Dr. Yüzgeç, "Hasta zamanında opere edilmezse, önce mesane sonrada böbrekler olumsuz etkilenebilir, hasar görebilirler. Rahat işeyemeyenlerde, mesane zamanla normal anatomik yapısını kaybederek bozulmaya başlar. Aşağı doğru yansımayan basınç, yukarı doğru yani böbreklere doğru yansıyınca böbrekte hasar oluşturabilir, hatta böbrek yetmezliğine sebep olabilir. Bu hastalığın şakaya alınacak bir yanı yoktur. Eğer bir erkek 40 yaşını geçmişse ve sık sık idrara gidiyorsa, idrarını tam boşaltamıyorsa, ince yapıyorsa ve ileri atamıyorsa mutlaka en yakın zamanda bir üroloji uzmanına gözükerek muayene olması önerilir. Prostat hastalığı ilaçla yok edilemez, ilaçlar sorun bir müddet ötelenmiş olur. Prostat hastalığının nihai tedavisi cerrahidir. Her hastayı cerrahiye almak da uygun değildir. Hastalarımız ilaçla tedavi alırken dahi prostatları büyümeye devam eder. Rahatlatan ilaç bir süre sonra rahatlatmaz olur. İlaç etki etmediği için şikayetler giderek artar. Bu evrede ise ameliyatın devreye girmesi gerekiyor. Prostat kanserlerinde, hastalık, tahlil, MR ve biyopsi ile kesinleştikten sonra, ardından evreleme yapıp, hastalık prostatın dışına çıkmamışsa, endoskopik, laparoskopik veya robotik cerrahi işlemle tedavi yapılır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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