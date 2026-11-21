Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Maman'ın da yer aldığı uluslararası araştırmada, prostat kanserinde toplam tümör hacmi arttıkça hastaların yaşam süresinin kısaldığı, tümör hacmi azaldıkça sağ kalım olasılığının yükseldiği 14 bine yakın hastanın verileriyle ortaya konuldu.

Doç. Dr. Maman'ın da araştırmacıları arasında yer aldığı çalışma, Almanya merkezli uluslararası PROMISE PET Kayıt Sistemi'nde bulunan veriler üzerinden yapıldı.

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Avustralya ile Türkiye'den 6 merkezin katkı sunduğu araştırmada, 2012-2024 yıllarında prostat kanseri tanısı almış 14 bin kişinin prostat spesifik antijen (PSA) kan değeri ve prostat spesifik membran antijeni pozitron emisyon tomografisi (PSMA PET) görüntü verileri incelendi.

Araştırmada hastalar, PSMA PET görüntülerinden hesaplanan toplam tümör hacimlerine göre gruplara ayrıldı ve hastaların genel sağ kalım olasılıkları hesaplandı.

Yaklaşık 130 araştırmacının katkısıyla hazırlanan çalışma, dünyanın saygın nükleer tıp dergilerinden The Journal of Nuclear Medicine'da yayımlandı.

Doç. Dr. Adem Maman, AA muhabirine, erkeklerde en sık görülen prostat kanserinin, akciğer kanserinden sonra en çok ölüme de sebep olduğunu söyledi.

Prostat kanserinde tanı konulduktan sonra doğru evrelemenin önem taşıdığını vurgulayan Maman, "Hastaya verdiğimiz düşük doz radyoaktif madde sonrası PET ile tarama yaparak hastanın prostat bezindeki kansere baktığımız gibi prostat kanserinin yayılım noktalarını da görebiliyoruz. Prostat kanseri kemik yapılara da metastaz yapabiliyor, bunun bütün evrelemesini çok net şekilde görüyoruz." dedi.

Maman, Atatürk Üniversitesi olarak 6 kıtadan 43 farklı hastanenin katıldığı dev bir dünya projesinde yer almaktan gurur duyduğunu aktardı.

"Total volüm arttıkça ortalama sağ kalım süresinin düştüğünü, azaldıkça sağkalım süresinin uzadığı bulduk"

Araştırmada prostat kanseri teşhisi konmuş yaklaşık 14 bin hastanın 12 yıllık kan ve PSMA PET görüntüsünü incelediklerini anlatan Maman, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hastanın durumunu anlamak için daha çok kandaki PSA değerine ya da tümörün PSMA PET görüntülerindeki parlaklığına bakarak değerlendirme yapıyorduk ama bu çalışmayla gördük ki, asıl belirleyici olan, prostattaki toplam tümör hacmi. Biz burada tek tek lezyonların tümör hacmini ölçerek vücuttaki tümörün total volümünü (toplam tümör hacmi) çıkartabiliyoruz. Bu çalışmayla total volüm arttıkça ortalama sağ kalım süresinin düştüğünü, volüm azaldıkça da ortalama sağ kalım süresinin uzadığını bulduk."

Doç. Dr. Maman, araştırmanın hastaların önceden çekilmiş PSMA PET filmleri ile PSA kan değerleri üzerinden yapıldığını dile getirdi.

"Tümör hacmi, aslında tedavinin şeklini de değiştirmiş olacak"

PSMA PET görüntülemede yapılan analizler sonucunda toplam tümör volümünün hastanın yaşam ömrünü belirlemede çok değerli bir veri olduğuna dikkati çeken Maman, "Örnek verecek olursak, bir prostat kanseri hastasının total volümünü ölçtüğümüzde 16 mililitrenin üzerindeyse 7 yıllık yaşam süresi yüzde 35'lerdeyken volüm aşağılara düştükçe 7 yıllık yaşam süresi yüzde 85'lere çıkmış olduğunu gördük. Yani tümör hacmi, aslında tedavinin şeklini de değiştirmiş olacak, tümör volümüne göre tedavi seçimi olacak." diye konuştu.

Maman, çalışmanın ileride yapay zekayla ya da bilgisayarla ölçülebilir bir sistemle entegre edilebileceğini sözlerine ekledi.