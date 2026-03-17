Psikiyatrist Fatih Yavuz: Kaygıdan kurtulmak mümkün

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda Klinik Psikolog Metin Aydın'ın konuğu olan Psikiyatrist Prof. Dr. Fatih Yavuz, kaygı ve zihinsel süreçlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaygının insan doğasının bir parçası olduğunu belirten Yavuz, bireylerin bu duyguyla baş etme yöntemlerini öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

"KAYGI BİR ALARM SİSTEMİDİR"

Prof. Dr. Fatih Yavuz, kaygının aslında insanı koruyan bir mekanizma olduğunu belirterek "Kaygı, kişinin en kötü senaryoda tecrübe edeceği duyguyu haber veren başka bir duygu sistemidir" dedi. Kaygının bir problem olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Yavuz, bunun doğal bir uyarı sistemi olduğunu söyledi.

"ASIL SORUN KAYGIYLA NASIL YAŞANACAĞINI BİLMEMEK"

Kaygının yoğun yaşanmasının tek başına bir sorun olmadığını vurgulayan Yavuz, bireylerin asıl zorlandığı noktanın bu duyguyla baş etme yöntemlerini bilmemek olduğunu ifade etti. "Kişiler, aşırı kaygı açığa çıktığında bununla nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar" sözleriyle bu duruma dikkat çekti.

"ZİHİN SÜREKLİ BİZİ KORUMAYA ÇALIŞIR"

Zihnin temel görevinin kişiyi tehlikeden korumak olduğunu belirten Yavuz, günlük hayatta yaşanan sıkıntıların kaygıyı tetiklediğini söyledi. "Zihnimiz, bizi içinde bulunduğumuz zorlu durumdan kurtarmanın derdindedir" diyerek bu sürecin doğal bir işleyiş olduğunu vurguladı.

"KAÇTIKÇA DAHA ÇOK AKLA GELİR"

Kaygıyla mücadelede yapılan hatalara da değinen Yavuz, düşüncelerden kaçmanın sorunu büyüttüğünü ifade etti. "Zihnimizdeki düşüncelerden kaçtıkça uzun vadede daha çok aklımıza gelir" diyen Yavuz, kaygıyla yüzleşmenin ve doğru yönetmenin önemine dikkat çekti.