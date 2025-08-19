QR Kod Temizlik Uygulaması Yaygınlaşıyor - Son Dakika
QR Kod Temizlik Uygulaması Yaygınlaşıyor

19.08.2025 12:20
Sağlık Bakanlığı, hastane temizlik süreçlerini hızlandırmak için QR Kod uygulamasını yayıyor.

SAĞLIK Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı illerde pilot olarak uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yurt genelinde yaygınlaştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek farklı illerde pilot olarak uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı, hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde hayata geçiriyor. Uygulama kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştirildi. Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodu cep telefonlarıyla okutarak karşılarına çıkan ekrandan ortamın temizlik durumunu; 'Temiz', 'Kısmen temiz' veya 'Kirli' seçenekleriyle değerlendirebiliyor. Seçim yapılmasının ardından ilgili personel ve yöneticilere anında SMS ile bildirim gidiyor. Sistemle birlikte hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin ise artırılması hedefleniyor.

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, "Temizlik koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. Tuvaletler olsun, asansörler olsun düzenli olarak temizleniyor ama her bir saatte bir temizleme rutinde yapılabiliyor. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilmek, daha temiz koşullar oluşturabilme adına halkımızla birlikte ve diğer temizlik personeli haricindeki personellerimizle birlikte temizlik koşullarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz" dedi.

'YÜZDE 30 ORANINDA HASTA MEMNUNİYETİ GÖRDÜK'

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü döneminde uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Usta, "Biz bunu özellikle İl Müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hijyen koşulu için söylüyorum. Çalışan açısından da aynı şey geçerliydi ama daha da önemlisi saatli bir temizlik periyodu yapıyorsun, her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak, daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle, daha hijyenik anlamda güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah kullanıldıkça da vatandaşımızın katılımı oldukça da bundaki memnuniyet oranı daha da yukarılara çıkacak" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Teknoloji, Hastane, Sağlık, Pilot, Son Dakika

