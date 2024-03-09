Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı - Son Dakika
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Sağlık

Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı

Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi. Canacankatan, kronik hastaların ilaç kullanımı konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini belirtti ve bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabileceklerini söyledi.

09.03.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi.

Canacankatan, gazetecilere, ramazan ayında kronik hastaların ilaç kullanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm hastalıkların tedavisinde hasta hekim uyumunun son derece önem taşıdığını belirten Canacankatan, "Tansiyon hastaları, 'ilaçlarımı kullanıyorum, rahatlıkla oruç tutabilirim' düşüncesine kapılmamalıdır. Hekimlerine başvurarak ilaç kullanımını kontrol altında tutmalılar. Kronik hastalığı olan vatandaşlarda hekimlerinden onay aldıktan sonra bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı - Son Dakika

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