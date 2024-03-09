Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, ramazan ayında ilaç kullanımının hekimler kontrolünde kullanılması gerektiğini önerdi.
Canacankatan, gazetecilere, ramazan ayında kronik hastaların ilaç kullanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tüm hastalıkların tedavisinde hasta hekim uyumunun son derece önem taşıdığını belirten Canacankatan, "Tansiyon hastaları, 'ilaçlarımı kullanıyorum, rahatlıkla oruç tutabilirim' düşüncesine kapılmamalıdır. Hekimlerine başvurarak ilaç kullanımını kontrol altında tutmalılar. Kronik hastalığı olan vatandaşlarda hekimlerinden onay aldıktan sonra bireysel tedavi ve beslenme metotlarıyla oruç tutabilir." diye konuştu.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden fizyoterapist Zeynep Büyükardıç, Gaziantep'te ampute fizyoterapist olarak çalışmaya başladı. Büyükardıç, aynı olayı yaşayan deprem mağdurlarını tedavi ediyor.
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Kayseri'de Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) çatısı altında buluşan gönüllü anneler, hastanede tedavi gören kanser hastası çocuklara etkinliklerle destek oluyor. Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde çeşitli etkinlikler düzenleyen 25 anne, çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynuyor, tiyatro gösterileri düzenliyor ve resim çiziyor. Anneler ayrıca çocukların istediği yemekleri hazırlayarak hastaneye getiriyor ve kermesler düzenleyerek çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllü anneler, çocukların tedaviye cevap verdiğini görmekten mutluluk duyuyor ve destek veren herkesin katkısının değerli olduğunu belirtiyor.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yaşı ilerlemiş bireyler denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor. Proje sayesinde katılımcılar hem sağlıklı yaşlanma konusunda destek alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Eğitimlerde grup aktiviteleri ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar kurulduğu gözlemleniyor. Programa devam eden katılımcılar olumlu geri dönüşler yaparken, fiziksel aktivitenin yaşlılık dönemindeki önemine dikkat çekiliyor.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme ve oruç tutma konusunda tavsiyelerde bulundu. Bildirici, oruç tutanlar için dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahura kalkmamanın veya sadece su içmenin zararlı olduğunu belirten Bildirici, sahurda hafif ve dengeli bir kahvaltı yapmanın önemine değindi. Ayrıca iftar sonrası hızlı bir şekilde çok miktarda besin tüketmenin sağlık için risk oluşturabileceğini ve yeterince sıvı alınmamasının da sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.
Adem Tuncer, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu ve deneyimlerini paylaştı. Programa Vezirköprü Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililer ile öğrenciler katıldı.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Hastane yönetimi, kadın doktorlar, sağlık çalışanları ve hastaları da unutmayarak çiçek takdim etti. Hastane yönetimi, kadınların hayatın her alanında değer görmesi gerektiğini vurgulayarak tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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