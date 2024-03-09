Ramazan ayında ilaç kullanımı hekim kontrolünde olmalı

Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme ve Oruç Tutma Tavsiyeleri

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme ve oruç tutma konusunda tavsiyelerde bulundu. Bildirici, oruç tutanlar için dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için sahur öğününün atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahura kalkmamanın veya sadece su içmenin zararlı olduğunu belirten Bildirici, sahurda hafif ve dengeli bir kahvaltı yapmanın önemine değindi. Ayrıca iftar sonrası hızlı bir şekilde çok miktarda besin tüketmenin sağlık için risk oluşturabileceğini ve yeterince sıvı alınmamasının da sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.