Ramazan Bayramı'nda Kalp Sağlığına Dikkat!

19.03.2026 11:27
Prof. Dr. Yener, bayramda aşırı beslenmenin kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ümit Yener, iki öğün beslenilen ramazandan sonra yoğun yağlı yiyecek ve tatlı tüketiminin kalp krizi riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Yener, AA muhabirine, ramazandaki iki öğün beslenme alışkanlığının bayramla birlikte tekrar üç öğüne çıkacağını, bu sürecin sağlıklı adaptasyonla olması gerektiğini söyledi.

Toplumun, kızartmaların, hamur ürünlerinin, tatlıların yer aldığı bayram kahvaltısı alışkanlığı olduğunu belirten Yener, "En önemli şey bayram kahvaltılarına çok dikkatli şekilde başlamamız. Mümkünse ekmeksiz, ekmek kullanacaksak da buğdaylı ekmek, az yağlı peynirler tercih edilmeli. Domates, salatalık, haşlanmış yumurtayla başlamak gerekiyor ki bünyemiz yavaş yavaş adapte olsun." dedi.

Bayram ziyaretlerinde çok fazla tatlı, çikolata, hamurlu ürünler ikram edildiğini dile getiren Yener, bunlar yerine bitter çikolata, sütlaç, güllaç gibi sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi.

Yener, vücudun adaptasyonunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nda eş akraba ziyaretlerinde, Türk toplumu olarak ikramlara 'hayır' diyemediğimizden her yerde bir şeyler yemek, kalp sağlığı anlamında çok ciddi sıkıntılar yapabilir. Özellikle mide bağırsak sistemimizde gerginliğe sebep olur. Bunun sonucunda kan akış hızımız yavaşlar, insülin direncimiz ani oynamalara bağlı çok ciddi şekilde tansiyon ve şeker hastalığıyla kalp krizi riskleri gözükebilir. Onun için en önemli şey beslenmeye dikkat etmek. Aynı şekilde tatile gidenlerin de otellerdeki o açık büfelere kapılmaması, her şeyden almak yerine kararında yiyerek, en azından adaptasyon sürecini rahat geçirmeleri gerekiyor."

"Dünyada her yıl kalp krizinden 18-20 milyon ölüm oluyor"

Ani göğüs ağrıları, beraberinde terlemeler, çarpıntılar ve nefes darlıklarının kalp krizi belirtileri olabileceğini anlatan Yener, belirtilere dikkat etmek gerektiğini ifade etti.

Geç saatlerde yemekten kaçınılmasını öneren Yener, "Sahur alışkanlığını akşam yemeğine dönüştürmeyin. Akşam yemeğinden sonra ekstra bir şeyler yemek, gece özellikle sabaha karşı görülen kalp krizleri riskini çok ciddi şekilde artırıyor. Saat 20.00'den sonra bir şey yemesinler. Dünyada her yıl 18-20 milyon kişi, kardiyovasküler hastalıktan ölüyor. Her yıl İstanbul nüfusu kadar dünyada ölüm oluyor. Türkiye'de de 250-300 bin kişi ölüyor." diye konuştu.

Yener, Ramazan Bayramı'nın güzel geçmesi için dozunda ve kararında beslenmek gerektiğini vurgulayarak, ikramlara karşı "hayır" demeyi bilmek, zeytinyağlı, lifli ve posalı besinleri tercih etmek gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

