Ramazan Bayramı'nda Sağlıklı Beslenme İpuçları

Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

KÜTAHYA - Kütahya'da diyetisyen Sümeyye Korkmaz, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kahvaltının günün en önemli öğünlerinden biri olduğunu belirten Korkmaz, kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin ve yeşilliklerin mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. Kolesterol hastalarının daha az yağlı beyaz peynirleri tercih etmesinin faydalı olacağını vurguladı.

Su tüketiminin önemine dikkat çeken Korkmaz, suyun yemek esnasında değil, gün içinde ara ve ana öğünler arasında tüketilmesinin sindirimi kolaylaştıracağını ifade etti. Günlük su tüketiminin kilo başına 35-40 mililitre olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, uzun vadede mideye aşırı yüklenmemek için yağlı yiyecekler yerine daha az yağlı, bitkisel yağ içeren besinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Öğle yemeklerinde daha az yağlı sebze yemeklerinin ve kuru baklagillerin tercih edilmesini öneren Korkmaz, et grubunun da dengeli bir şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, sarma ve baklava gibi besinlerin ölçülü şekilde tüketilebileceğini ifade etti. Örneğin, ekmek grubu yerine 6-7 adet sarma tercih edilebileceğini veya iki dilim baklava ile dengeli bir öğün oluşturulabileceğini söyledi.

Özellikle şeker hastalarının baklava gibi şerbetli tatlılardan kaçınması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, kan şekeri normal olan bireylerin ise porsiyon kontrolüne dikkat ederek bu tatlıları tüketebileceğini belirtti. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların besin değeri açısından daha sağlıklı bir alternatif olduğunu ifade etti. Günlük tatlı tüketiminin iki porsiyonu geçmemesi gerektiğini söyledi.

Aşırı tuzlu ve şekerli gıdaların tüketilmesi durumunda vücudun su tutmasını önlemek için su tüketiminin artırılması gerektiğini belirten Korkmaz, çay ve kahve tüketiminin su alımıyla dengelenmesi gerektiğini dile getirdi. İçilen her fincan çay veya kahveye karşılık en az bir bardak su içilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Hareketin sindirimi kolaylaştırdığını ve yağ yakımını desteklediğini belirten Korkmaz, bayram ziyaretlerinde asansör yerine merdiven kullanılmasını ve mümkün olduğunca yürüyerek ziyaretlerin gerçekleştirilmesini önerdi. Evde yapılabilecek egzersizlerin de faydalı olacağını vurgulayan Korkmaz, ortalama 40-45 dakika süren egzersizlerin yağ yakımını başlatmada etkili olacağını belirtti.

Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, sağlıklı bir bayram geçirmek için dengeli beslenme, su tüketimi ve düzenli hareketin önemine dikkat çekerek, porsiyon kontrolü yaparak bayramın keyfinin sağlıkla çıkarılabileceğini söyledi.