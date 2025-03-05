Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları - Son Dakika
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Sağlık

Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları

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Uzman Dr. Ali Nar, iftar ve sahurda doğru beslenme alışkanlıklarının önemini vurguladı.

05.03.2025 10:45
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Uzmanından Ramazan ayı tavsiyeleri: "İftarda yenilen yemekler sahurda tüketilmemesi gerekiyor"

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Nar, Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinde doğru beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekerek, "İftarda yenilen yemekler sahurda tüketilmemesi gerekiyor" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Nar, oruç tutmanın bedensel faydalarının yanı sıra, bu dönemde doğru beslenme alışkanlıklarının da sağlığı korumada kritik rol oynadığını belirtti. Sahurda dengeli ve yeterli beslenmenin, gün boyunca enerji düzeyini korumada etkili olduğunu ifade eden Nar, sahurda ağır gıdalar tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Nar, iftarda yenilen yemeklerin sahurda tüketilmesini önerilmediğini söyleyerek, "Kızartmalı ve yağlı gıdaların tüketilmemesi gerekir. Peynir, yumurta, zeytin, tahin gibi gıdaların tüketilmesi önemlidir. Ayrıca sahurda maden suyu içilmesi de gün içinde oluşabilecek mineral ve vitamin eksikliğini karşılaması adına tüketilmesi önemlidir. İftarda sıvı bir gıdayla, çorbayla başlanması mide ve bağırsak sistemimiz üzerinde daha olumlu bir etki oluşturacağı için önce çorbayla başlanıp daha sonra ana yemeğe geçilmelidir" dedi.

Kronik hastalarında oruç tutmamalarına dikkat çeken Dr. Nar, "Kemoterapi alan kanser hastaları, lösemi hastaları, diyalize giren ve girmeyen böbrek yetmezliği hastaları, şeker hastalığı olup insülin kullananlar, ağır kalp yetmezliği olan, ağır nörolojik problemleri olan, ağır psikiyatrik hastalıkları olan hastalar oruç tutamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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