Ramazanda Ağız Bakımına Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Ramazanda Ağız Bakımına Dikkat!

Ramazan'da ağız bakımı aksatılırsa dişler hızla çürüyebilir, dişler düzenli fırçalanmalı.

04.03.2025 17:16
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Uzmanından Ramazana özel uyarı: "Ağız bakımı aksatılırsa dişler hızla çürüyebilir"

"Ramazanda ağız bakımı aksatılırsa, dişler hızlı şekilde çürüyebilir"

İSTANBUL - Ramazan ayında ağız ve diş bakımına ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirten Arş. Gör. Ecem Nur Salman, "İftardan ve sahurdan sonra dişlerimizi mutlaka iki dakika fırçalıyoruz. Ramazan boyunca ağız bakımını aksatırsak, dişler hızlı bir şekilde çürüyebilir. Buna dikkat etmemiz gerekir" uyarısında bulundu.

Ramazan ayının gelmesiyle ağız ve diş bakımının doğru şekilde yapılması da önemli. Konu hakkında çeşitli önerilerde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Ecem Nur Salman, "Uzun süreli açlıkta ve susuzlukta tükürük üretimimiz azalır. Bu da ağız kokusuna ve çürük oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle iftar ve sahurdan sonra bol su tüketerek tükürük salgımızı destekleyebiliriz" açıklaması yaptı.

"Tatlı yedikten sonra ağzımızı suyla çalkalayıp dişlerimizi temizlemeliyiz"

"Diş fırçalamayı aksatmamalısınız" diyen Salman, "Diş ipi kullanmak, ağız gargarası yapmak ve dil temizliği yapmak hem bakteri oluşumunu hem de ağız kokusu oluşumunu önler. Aynı zamanda iftardan sonra fazla şeker tüketmemeye dikkat etmemiz gerekir. Tatlı yedikten sonra mutlaka ağzımızı suyla çalkalayıp dişlerimizi temizlememiz gerekir. Lifli sebzeler ve süt ürünleri, ağız bakımını destekler. Asitli, kafeinli içecekler ise diş minesini aşındırabilir. Bunların kullanımlarını sınırlandırabiliriz" şeklinde konuştu.

"Sigara kullananlar ekstra dikkat etmeli"

Sigara kullanımını her halükarda önermediklerini belirten Salman, "Ramazan ayında sigara kullanıldığında ağız kokusu ve kuruluğu artabilir. Sigara içenlerin buna ekstra dikkat etmesini öneriyorum. Ağız bakımına ekstra özen gösterip dişlerini mutlaka fırçalamalarını, diş ipi ve ağız gargarası kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Dilde biriken besinler, ağız kokusuna daha fazla sebep olur"

Salman son olarak şunları söyledi:

"Dişlerimizi fırçalarken fazla sert davranmadan, hafif bir şekilde diş etinden dişe doğru süpürme hareketi yapmalıyız. Aynı zamanda dişlerin arkalarını da fırçalamayı unutmuyoruz. Bunun yanı sıra dilde biriken besinler, ağız kokusuna daha fazla sebep olur. Dil temizliği çok önemli. Sağlıklı bir ağız, oruç süresince konforunuzu destekler. Siz de bu öneriler ile Ramazan ayında ağız ve diş sağlığınızı koruyarak geçirebilirsiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum."

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazanda Ağız Bakımına Dikkat! - Son Dakika

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