Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla donanımlı hekimler yetişecek - Son Dakika
Üye Girişi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla donanımlı hekimler yetişecek

01.09.2022 11:15
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla donanımlı hekimler yetişecek

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla, tıp fakültesi öğrencilerinin deneyimleri artırılarak fakülteden donanımlı şekilde mezun olmaları hedefleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla, tıp fakültesi öğrencilerinin deneyimleri artırılarak fakülteden donanımlı şekilde mezun olmaları hedefleniyor.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kenan Kamburoğlu öncülüğündeki 5 mühendisin yer aldığı Klinik Simülasyon Eğitim Merkezinde bir yazılım geliştirildi.

Kamburoğlu ve ekibi, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de yazılımı tanıttı.

Medikal cihazlarla eşleştirilen yazılımla, oyuncak bebek üzerinde hastalıklar canlandırılarak, tıp fakültesi öğrencilerinin daha fazla deneyim kazanmasına imkan sağlanıyor.

Prof. Dr. Kamburoğlu, AA muhabirine, 2 yıldır tıbbi simülasyonlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yazılımla tıbbi simülasyonlar yaparak tıp fakültesindeki eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Kamburoğlu, "Eğitim denince akla ilk bilgi geliyor ama medikal hatadaki en önemli eksiklik uygulamalarda, kriz yönetiminde, iletişimde, liderlik becerilerinde oluyor. Bunu daha iyi yapabilmenin en iyi yolu simülasyonlarla senaryolar işlemek. Biz bunları çok daha mobil, herhangi bir simülasyon merkezine ihtiyaç olmadan, her yerde eğitim verebilecek hale getiriyoruz. Ayrıca bunu daha uygun fiyatlı hale getiriyoruz." diye konuştu.

Mevcut simülatörlerin akıllı içeriğe sahip olduğunu, geliştirdikleri yazılımda ise bütün medikal cihazlarla hastalıklar arasında bağ kurduklarını anlatan Kamburoğlu, "Burada mekanik ventör simülatörü, hasta monitörü, kendi yaptığımız dijital eğitim steteskobu, senaryo modüllerimiz var. Bunları öğrencinin eğitim sırasında doğru ya da yanlış yapmasına göre, hastanın iyiye ya da kötüye gitmesini sağlayacak bir ara yüzümüz var. İnşallah sağlık personelinin daha iyi eğitilmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

"Çok daha gerçekçi eğitimler yapabiliyorsunuz"

Kamburoğlu, yazılımı bir "beceri maketi" olarak değerlendirdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"İçinde elektronik devre yok. Kendi yaptığımız ürünlerle bebeğin kalbini, solunumunu, bağırsak seslerini dinleyebilirsiniz, ölçümler yapabilirsiniz. Böylece çok daha gerçekçi eğitimler yapabiliyorsunuz. Bebeğin üzerine yapıştırılan çıkartmalardan, yazılımımız sayesinde hangi geri dönüşleri alabileceğimizi belirleyebiliyoruz. Bu maketin içine hoparlör koymamız gerekmiyor."

Tıp fakültesi öğrencilerinin bazı hastalıkları hiç görmeden okuldan mezun olabildiğinin altını çizen Kamburoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim yalnızca bilgi aktarımı şeklinde oluyor fakat burada normalde eğitimini vermekte ve ölçmekte çok zorlandığımız beceriler de yapılabiliyor. Mesela bir hastanede görebileceğiniz hastalıklar sınırlı oluyor. Mesela mezun olana dek hiç anafilaksi (çeşitli zehir, besin maddesi ya da ilaçların kullanımı sonrasında meydana gelen ağır bir alerjik reaksiyon) görmeyen öğrenci olabiliyor. Ancak bununla öğrenciye, anafilaksiyi anında oluşturabilirsiniz. Öğrenci anafilaksiye müdahale ettiğinde, nerelerde hata yaptığını söyleyebilirsiniz. Gerçek hayatta ise gerçek bir hastaya müdahale ettiğinde hasta üzerinde olumsuz sonuçlar olabilir."

YORUMLAR
500
20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak 20 bin yeni öğretmen ataması bugün yapılacak Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek! Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Bu milleti batırdın, fatura ödeme sırası sana da gelecek!
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba Havalimanı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla donanımlı hekimler yetişecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
10:05 Adana'da kebapçılar "işçi yok" diyerek isyan etti: Asgari ücretten yüksek maaş veriyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz
09:58 Arabasının ön camındaki kağıdı ceza zannetti! Gerçek bambaşka çıktı
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde geliştirilen yazılımla donanımlı hekimler yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement