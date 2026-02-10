ReLEx SMILE ile Göz Lazer Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

ReLEx SMILE ile Göz Lazer Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım

10.02.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göz lazer tedavileri, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte daha kontrollü ve daha kişiye özel hâle geliyor. Miyop ve astigmat tedavisinde kullanılan ReLEx SMILE yöntemi, bu gelişimin modern örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ReLEx SMILE, tek bir femtosaniye lazer sistemiyle gerçekleştirilen bir göz lazer yöntemidir. İşlem sırasında, kornea dokusu içinde planlanan ince bir lentikül, küçük bir kesiden çıkarılarak görme kusurunun düzeltilmesi hedeflenir. Bu yaklaşım, lazer tedavisinin daha sade ve planlı bir cerrahi süreçle uygulanmasına olanak tanır.

Yöntemin dikkat çeken özelliklerinden biri, işlem planlamasının tamamen kişiye özel yapılmasıdır. Göz yapısı, kornea kalınlığı ve kırma kusurunun derecesi detaylı muayene ile değerlendirilir. Böylece her hasta için en uygun tedavi yöntemi belirlenir.

ReLEx SMILE, özellikle miyop ve astigmat hastalarında tercih edilen lazer seçeneklerinden biridir. Uygun hasta grubunda uygulandığında, görsel iyileşme süreci kontrollü ilerler ve günlük yaşama dönüş süreci öngörülebilir olur. Bu da hastalar açısından tedavi sürecini daha anlaşılır ve güven verici hâle getirir.

Uzmanlar, her lazer yönteminin her göz için uygun olmayabileceğini vurguluyor. Bu nedenle ReLEx SMILE da dâhil olmak üzere tüm göz lazer tedavilerinde, detaylı göz muayenesi ve kişiye özel değerlendirme temel koşul olarak kabul ediliyor. Tedavi planlamasında, yalnızca teknolojinin güncelliği değil, hastanın göz yapısına uygunluğu esas alınıyor.

Bu modern lazer yöntemi, göz sağlığı alanında uzun yıllardır 15 merkeziyle yaygın hizmet veren Veni Vidi Göz Grup bünyesinde de uygulanmaktadır. Kurulduğu günden bu yana oftalmoloji alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden Veni Vidi Göz, lazer göz tedavilerinde farklı teknolojileri aynı çatı altında sunarak, hastalar için kişiye özel değerlendirme imkânı sağlamayı amaçlamaktadır.

Veni Vidi Göz'ün yaklaşımında, her hastanın gözü ayrı ayrı ele alınır; tedavi planı hastanın ihtiyacına, göz yapısına ve yaşam beklentilerine göre şekillendirilir. Bu anlayış, lazer tedavilerinde tek bir yöntem yerine, doğru yöntemi doğru hastayla buluşturmayı merkeze alır.

Göz lazer tedavisinde amaç, yalnızca numarayı düzeltmek değil; uzun vadede stabil ve kaliteli bir görme elde etmektir. ReLEx SMILE, bu hedef doğrultusunda geliştirilen modern lazer yöntemleri arasında yer alırken, Veni Vidi Göz de bu teknolojiyi bilimsel değerlendirme ve hekim tecrübesiyle hastalarına sunmaktadır.

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ReLEx SMILE ile Göz Lazer Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:04:53. #7.11#
SON DAKİKA: ReLEx SMILE ile Göz Lazer Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.