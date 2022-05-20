Bir hastanın kalbindeki tümör, meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı - Son Dakika
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Bir hastanın kalbindeki tümör, meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı

20.05.2022 13:10

Rize'de 63 yaşındaki Fatma Balcı'nın kalbindeki tümör, kentte ilk kez gerçekleştirilen meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı.

Rize'de 63 yaşındaki Fatma Balcı'nın kalbindeki tümör, kentte ilk kez gerçekleştirilen meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı.

Balcı, bir süre önce nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik gibi şikayetlerle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Polikliniğine başvurdu.

Muayenesinin ardından gerekli tetkikleri de yapılan Balcı'nın kalbinde tümör olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, toplumda az rastlanan ve müdahale edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturacak tümörü, Rize'de ilk kez gerçekleştirilen, kaburgaların arasından küçük bir kesi ile girilerek kapalı yöntemle aldı.

Hasta, meme altından küçük kesi ile girilen, video kamera desteğinin de alındığı yaklaşık 6 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Yoğun bakımın ardından tedavisine serviste devam edilen Fatma Balcı, yaşadığı sağlık sorunlarını anlatarak, "Hoca hemen ameliyata aldı, beni bu dertten kurtardı. On iki gün bana doktorlarımız, hemşirelerimiz bebek gibi baktı. Allah onlardan razı olsun, şuan kendimi çok iyi hissediyorum, çok rahatladım." dedi.

Operasyonu gerçekleştiren, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sedat Ozan Karakişi, Balcı'nın kalbinde, sağ ve sol kulakçığı ayıran zara yapışmış yaklaşık dört santimetre genişliğinde kötü huylu tümör tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın göğüs kemiğini açmak yerine meme altından kaburgaların arasından küçük bir kesi ile girerek kalbin odacığına ulaşarak tümörü temizlediklerini vurgulayan Karakişi, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yöntemler, büyük merkezlerde yapılan yöntemler. Bölgemizde de bunun örnekleri pek yok maalesef. Biz de hastamızın normal hayatına daha erken sürede devam edebilmesi için bu yöntemi tercih ettik. Hekim için zor ama hasta için oldukça konforlu bir yöntem. Sonuç olarak hastamız iki ay boyunca göğüs kemiği kaynaması gibi sıkıntıları olmayacağı için iki ay sırt üstü yatmak zorunda kalmayacak, sağa, sola dönerek yatabilecek ve günlük hayatına erken dönemde devam edebilecek."

Doktor Öğretim Üyesi Şaban Ergene de operasyona ilişkin bilgi aktararak, hastanın şifa bulmasının kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Bir hastanın kalbindeki tümör, meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı
Bir hastanın kalbindeki tümör, meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı
Bir hastanın kalbindeki tümör, meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı
Bir hastanın kalbindeki tümör, meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı

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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bir hastanın kalbindeki tümör, meme altı küçük kesi yöntemi ile alındı - Son Dakika


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