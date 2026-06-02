Rize\'de sağlık taraması etkinliği

Rize'de, "Sağlığını Tanı Geleceğini Koru" etkinliği organize edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Aktif Yaşlanma ve Sağlıklı Yaşam Topluluğu gönüllülerince, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşların boy, kilo, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hilal Pekmezci, proje ile toplumsal farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanmanın önemine işaret eden Pekmezci, kişilerin sağlık okuryazarlıklarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ölçüm yaptıran 69 yaşındaki Emine Taşçı da "Alışveriş merkezine gezmeye geldim. Ölçümlerimi yaptırdım, her şey güzel çıktı." dedi.