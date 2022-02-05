Üye Girişi
Rize'ye 3 bin 500 doz TURKOVAC aşısı gönderildi - Son Dakika

Rize'ye 3 bin 500 doz TURKOVAC aşısı gönderildi

05.02.2022 14:49
Rize'ye 3 bin 500 doz TURKOVAC aşısı gönderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Rize'ye 3 bin 500 doz yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Rize'ye 3 bin 500 doz yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC gönderildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren sadece Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevulu şekilde aşı yapılacağı belirtildi.

TURKOVAC aşısının daha önce hiç aşı olmayanlar için ilk doz, farklı aşı olanlar için ise hatırlatma dozu olarak rahatlıkla yapılabileceği vurgulanan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin zemin kat poliklinik girişinde bulunan aşı uygulama alanında başlanacak olan TURKOVAC aşısı için vatandaşlarımız Merkezi Hastane Randevu Sistemi veya e-nabız üzerinden randevularını oluşturabilmektedir." denildi.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC, Rize, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Rize'ye 3 bin 500 doz TURKOVAC aşısı gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:55:18. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'ye 3 bin 500 doz TURKOVAC aşısı gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement