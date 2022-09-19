"Romatizma genetik faktörlerle aktarılabilir"

Romatizmanın bebek, genç ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğunu ve Türkiye'de son derece yaygın görüldüğünü söyleyen Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, romatizmal hastalıkların bazılarının genetik faktörlerle aktarıldığını söyledi.

Halk arasında romatizmanın yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak bilindiğini belirten Emsey Hospital Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, romatizmanın başta göz, kalp, akciğer ve böbrekler gibi iç organları etkileyerek hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti.

HAREKETSİZLİK ROMATİZMAYA NEDEN OLABİLİR

Romatizmaya sıcak veya soğuk havanın sebep olduğu düşünülse de bunun yanlış bir kanı olduğunu ifade eden Romatoloji Uzmanı Fulya Dörtbaş, romatizmanın her yaştan insan grubunda görülebilen genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirtti. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalığın daha şiddetli seyredebileceğini belirten Dr. Dörtbaş, şunları söyledi:

"Hastalık çoğu kişi tarafından basit görülüyor ancak tedavi gecikebiliyor. Gün içerisinde zorlanmadan yapılan kalem tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler tedavi geciktiren kişilerde eklem tutulmasına ve hasara bağlı fonksiyon kaybına ve kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına sebep olur. Bunun sonucunda Kronik deformitenin ilerlemesiyle hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmemeye başlayabilir."

EKLEMLERDE ŞİŞLİK MEDYANA GELEBİLİR

Romatizmanın aşamalar halinde kendini belli ettiğini vurgulayan Dr. Dörtbaş, iltihabi hastalıkların organlarda bir anda belirti vermediğini ancak eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı, ısı fazlalaşması gibi belirtilerle meydana çıkabileceğini belirtti. Vücutta ortaya çıkan bu belirtilerin şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabileceğini söyleyen Dr. Dörtbaş, "Eklemlerde iltihaplanma kronikleşmişse, eklemin çevresi ve kemikte şekil bozukluklarına neden olabilir. Deformite denilen kalıcı hasarlar meydana gelebilir ve hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir" dedi.

SÜREKLİ TAKİP EDİLMELİ

Kronik bir hastalık olan romatizmanın tedavisinin tamamen mümkün olmadığını ancak ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabileceğini belirten Dr. Dörtbaş, şunları ekledi:

"İlaç tedavisi uygulanırken hastalığın şiddetine bağlı olarak doz dengelemesinin yapılması gerekir. Hastalığın tekrardan alevlenebileceği ihtimaline karşı şikayet olmasa da hasta sürekli kontrol edilmeli. Hastalığın çok ileri düzeylerinde ameliyata ihtiyaç duyulabileceğini. Diz ve kalça bölgelerinde oluşan iltihaplı romatizmalarda hasar çok fazla ise proteze ihtiyaç duyulabilir."