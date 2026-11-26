Dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluğun bazı romatizmal hastalıkların erken belirtisi olabileceğini belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Damla Karataş "Romatizmal hastalıklarda yoğun halsizlik ve enerji kaybı, eklem ağrısı veya şişlik ortaya çıkmadan aylar, hatta yıllar önce başlayabilir. Birkaç haftadan uzun süren ve günlük yaşamı etkileyen yorgunluk mutlaka değerlendirilmelidir" dedi.

Yoğun çalışma temposu, stres, uykusuzluk ve fiziksel zorlanma yorgunluğa neden olabiliyor. Ancak yeterince dinlenilmesine rağmen devam eden ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yorgunluk, bazen altta yatan bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor. Kansızlık, vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları, diyabet ve uyku apnesi gibi pek çok durumun yanı sıra iltihaplı romatizmal hastalıklar da sürekli yorgunluğa yol açabiliyor.

"Yorgunluk romatizmal hastalıkların erken belirtisi olabilir"

Romatizmal hastalıkların yalnızca eklem ağrısı ve hareket kısıtlılığıyla kendini göstermediğini belirten İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Damla Karataş, "Yoğun halsizlik ve enerji kaybı, bazı romatizmal hastalıklarda eklem şişliği veya belirgin ağrı ortaya çıkmadan aylar, hatta yıllar önce başlayabilir. Vücutta gelişen iltihabi süreç, henüz eklemlerde veya organlarda belirgin bir bulgu oluşmadan kişinin enerjisini etkileyebilir" diye konuştu.

"Dinlenmekle geçmeyen yorgunluğa dikkat"

Birkaç haftadan uzun süren, giderek artan ve günlük yaşamı aksatan yorgunluğun dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Karataş, "Yorgunluğa eklem şişliği, sabahları uzun süren tutukluk, gece uykudan uyandıran veya sabahları daha belirgin olan bel ağrısı eşlik ediyorsa uzman değerlendirmesi önemlidir. Açıklanamayan ateş, istemsiz kilo kaybı, gece terlemesi, cilt döküntüleri, kas güçsüzlüğü, göz ve ağız kuruluğu ya da soğukta parmakların beyazlaşıp morarması da uyarıcı belirtiler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Romatizmal hastalıklardaki yorgunluk günlük yorgunluktan farklı"

Günlük yaşamın getirdiği yorgunluğun genellikle dinlenmekle azaldığını, romatizmal hastalıklarda görülen yorgunluğun ise daha yoğun ve sürekli olabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Karataş, "Hastalar sabah uyandıklarında hiç uyumamış gibi hissettiklerini veya en basit günlük işlerin bile kendilerine zor geldiğini ifade edebiliyor. Bu durum yalnızca fiziksel enerji kaybıyla sınırlı kalmayabiliyor. Konsantrasyon güçlüğü, zihinsel yavaşlama ve unutkanlık hissi de tabloya eşlik edebiliyor. Bazı hastalarda yorgunluk, ağrıdan bile daha fazla yaşam kalitesini etkileyebiliyor" dedi.

"Lupus ve romatoid artrit yoğun yorgunluğa neden olabiliyor"

Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve aksiyel spondiloartrit gibi hastalıklarda yorgunluğun sık görüldüğünü aktaran Uzm. Dr. Karataş, "Romatoid artritte özellikle el ve ayakların küçük eklemlerinde ağrı, şişlik ve sabah tutukluğu görülebiliyor. Süregelen iltihap, ağrı ve uyku kalitesindeki bozulma yorgunluğu artırabiliyor. Lupusta ise yoğun yorgunluğa eklem ağrıları, güneş ışığına duyarlılık, cilt döküntüleri, saç dökülmesi ve ağız yaraları eşlik edebiliyor. Aksiyel spondiloartritte ise özellikle genç yaşlarda başlayan, istirahatle artan ve hareketle hafifleyen bel ve sırt ağrıları dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.

"Bağışıklık sistemindeki düzensizlik enerji kaybına yol açabiliyor"

Bazı romatizmal hastalıklarda bağışıklık sisteminin kişinin kendi dokularını hedef aldığını ve uzun süreli iltihabi yanıt oluştuğunu belirten Uzm. Dr. Karataş, "Bu süreçte salgılanan sitokin adı verilen haberci moleküller yalnızca eklemleri ve organları değil, merkezi sinir sistemini de etkileyebiliyor. Bunun sonucunda enerji azalması, uyku düzeninde değişiklik ve yoğun bitkinlik hissi gelişebiliyor. Romatizmal hastalıklardaki yorgunluk yalnızca ağrı nedeniyle uyuyamamaktan kaynaklanmıyor. İltihap, uyku sorunları, kansızlık ve psikolojik etkenler birlikte rol oynayabiliyor" dedi.

"Yorgunluğa cilt döküntüsü ve saç dökülmesi eşlik ediyorsa"

Yorgunlukla birlikte eklem ve kas ağrısı, saç dökülmesi veya cilt döküntüsü görülmesinin sistemik romatizmal hastalıklar açısından değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Karataş, "Sistemik lupus eritematozus hastalarında eklem ağrıları, güneş ışığına duyarlılık, cilt döküntüleri, saç dökülmesi ve ağız yaraları görülebiliyor. Yanaklar ve burun üzerinde ortaya çıkan kelebek şeklindeki döküntü de lupusta dikkat çeken bulgulardan biri. Sedef hastalığıyla ilişkili psoriatik artritte ise eklem ağrısı, şişlik, yorgunluk ve ciltte sedef plakları görülebiliyor" dedi.

Her yorgunluğun romatizmal hastalık anlamına gelmediğini, ancak uzun süre devam eden şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Karataş, erken tanı ve uygun tedavinin eklem ve organ hasarının önlenmesinin yanı sıra hastaların yaşam kalitesinin korunmasına da katkı sağlayabileceğini belirtti.