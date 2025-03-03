Rus Kalp Hastası Türkiye'de Şifa Buldu

Sağlık

Rus kalp hastası şifayı Mersin'de buldu

Rusya'da kendine teşhis konulamayan 33 yaşındaki Nikita Mikhailov'un kalbinde delik bulduğu tespit edilmesinin ardından Türkiye'de nadir gerçekleştirilen kapalı operasyonla sağlığına kavuştu

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özyurt:

"Bu vakanın ikinci özelliği Türkiye'de 8. vaka olması"

MERSİN - Mersin'de, kulakçıklar arası kalp deliği bulunan 33 yaşındaki Nikita Mikhailov, Türkiye'de nadir gerçekleştirilen kapalı operasyonla sağlığına kavuştu. Akkuyu Nükleer Santrali'nde mühendis olarak çalışan Mikhailov, VM Medical Park Mersin Hastanesi'nde 3 doktorun katılımıyla yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından taburcu edidi.

Silifke ilçesine bağlı Tuşucu'nda yaşayan Mikhailov, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerle VM Medical Park Mersin Hastanesi'ne başvurdu. Daha önce Rusya da dahil, gittiği hastanelerde net bir teşhis konulamayan Mikhailov'un kulakçıklar arası kalp deliği bulunduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Mikhailov'a kapalı yöntemle kalp deliği kapatıldı. Türkiye'de nadir gerçekleştirilen operasyon, Kardiyoloji bölümünden Prof. Dr. Aziz Karadede, Prof. Dr. Nazmi Narin ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özyurt tarafından gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşan Mikhailov, bir gün içinde taburcu edildi.

"Bu vaka, erişkin dönemine girip bu şekilde tedavi edilen nadir vakalardandır"

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Karadede, hastanın kendilerine çabuk yorulma ve nefes daralmamı şikayetiyle başvurduğunu söyledi. Yapılan ekokardiyografi sonucu hastanın kalbinin sağ tarafında büyüme tespit edildiğini belirten Karadede, "Bunun da kalbin delikliği ile ilişkili olabileceğini düşündüm. Çünkü sadece EKO ile bakınca anlaşılmıyordu. Bunun üzerine endoskopik yöntemle kalbin arka tarafından girip arka tarafından görüntüler aldık ve kalbinin deliğini tespit ettik" dedi.

Kalp deliklerinin genellikle çocukluk çağında tespit edilen ve o dönemlerde tedavisi yapılan bir hastalık olduğuna işaret eden Karadede, "Ama bunların bir kısmı tespit edilemediği zaman erişkin çağa da kayabiliyor. Hastamız da bu hasta grubundandı. Normalde kalp delikleri 'şemsiye yöntemi' dediğimiz özel bir takım yöntemlerle artık günümüzde ameliyat dışında kapalı olarak tedavi edilebiliyor. Ama hastamızın kalbinin deliğinin yeri ve pozisyonu itibariyle kapama klasik yöntemlerine uygun olmadığını belirledik. Eskiden bunun rutin tedavisi ameliyatla, yani cerrahi yöntemle yapılıyordu. Ama yeni çıkan bir teknoloji ve gelişimle bunun da artık tam olarak kapatılabileceğini, yani girişimsel olarak kapatılacağını ve bununla ilgili son zamanlarda bir takım vakaların da olduğunu biliyorduk. Türkiye'de bu tür vakalar yaklaşık 10 kişi kadar var. Bunun büyük bir kısmı da çocukluk dönemindeki vakalar. Bu vaka, erişkin dönemine girip bu şekilde tedavi edilen nadir vakalardandır" diye konuştu.

Hastanın kalbindeki deliğin başarılı bir işlemle tamamen kapatıldığını vurgulayan Karadede, sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini kaydetti.

"Türkiye'de 8. vaka oldu"

Operasyona katılan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özyurt da söz konusu vakanın önemli birkaç özelliğinin bulunduğunu söyledi. Bu özelliklere dikkat çeken Özyurt, şöyle konuştu: "Birincisi klasik bir delik değildi; damar yapısının içerisinde çok farklı bir delikti. Bunlarda birkaç yıl öncesine kadar açık kalp ameliyatı tek tedavi seçeneğiydi. Ama son birkaç yıldır yeni bir teknoloji, yeni bir cihaz çıktı. Bu, deliklerde de artık hastaya açık kalp ameliyatı yapmadan sadece kasıktan birkaç iğne ile girerek, bazı tıbbi cihazlar ve bazı manevralar ve robotik işlemlerle kalbin içerisinde bu deliği kapatmaya imkan verdi. Bu vakanın ikinci özelliği Türkiye'de 8. vaka olması. Biz bu vakayı bir ay önce planladık, planlamalarını yaptık, kağıt üzerinde belli provaları yaptık. Daha sonra da akşam saat 5 gibi vakayı aldık, 9'da da tamamen iyileşmiş olarak ve normal yürüyerek evine gidecek pozisyonda taburcu etmeyi planlıyoruz. Üçüncü özelliği ise kendisi de söyledi; Rusya'da tanıdıklarına söylemiş. Bu raporlarla birçok hastaneye başvurmuş, kendisine bunun tek tedavi seçeneğinin açık ameliyat olduğu, anjiyo ile kapatılamayacağı vurgusu yapılmış."

"Her yaşta kalp kontrolü çok önemli"

Vaka üzerinden gelen bir tıbbi öneride de bulunan Prof. Dr. Özyurt, "Bu tip insanlarda normalde aslında çocukluk döneminde tanı konur kalp deliklerine. Çünkü bunlar doğuştan olduğu için birkaç sene sonra artık hastada çabuk yorulmalar, çarpıntılar, aşırı terlemeler, kilo alamama gibi şikayetler olur. Ama bazen bu tip hastalıklar geç teşhis alabiliyor. Çünkü hasta ona adapte olabiliyor. O yüzden her yaşta kalp kontrolü çok önemli" diye konuştu.

"Daha önce Rusya'da da birkaç yere başvurdum"

Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Nikita Mikhailov ise doğuştan kalp sıkıntıları olduğunu belirterek, "Beni VM Medical Park Mersin Hastanesi'ne yönlendirdiler. Kontrolden sonra kalbimde bir delik olduğu söylendi. Daha önce Rusya'da da birkaç yere başvurdum ama maalesef herhangi bir sonuç vermediler" dedi.

Mikhailov, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, doktorlara teşekkür etti.