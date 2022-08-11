Rusya'dan geldi, 14 yıllık migren ağrılarından kurtuldu - Son Dakika
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Rusya'dan geldi, 14 yıllık migren ağrılarından kurtuldu

11.08.2022 10:08
Rusya'dan geldi, 14 yıllık migren ağrılarından kurtuldu

RUSYA'da, 15 yaşında migren tanısı koyulan ve 14 yıldır ilaçlarla tedavi olan Gülnaze Kobilzhonova (29), çareyi Türkiye'de buldu.

RUSYA'da, 15 yaşında migren tanısı koyulan ve 14 yıldır ilaçlarla tedavi olan Gülnaze Kobilzhonova (29), çareyi Türkiye'de buldu. Ağrıları yüzünden eğitim ve iş hayatında sıkıntılar çeken Kobilzhonova, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan migren ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Rusya'da yaşayan ve 15 yaşında migren tanısı koyulan Gülnaze Kobilzhonova, yıllarca ilaçlarla tedavi gördü. Şiddetli baş ağrısı atakları geçiren, eğitim hayatına da devam edemeyen Kobilzhonova migren ameliyatı için yaptığı araştırmalar sonucu Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne geldi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu'nun yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Kobilzhonova, yaşadıklarını anlattı.

'FELÇLİ OLDUĞUM GÜNLERİM OLDU'Yaşadığı hastalık yüzünden eğitim hayatına devam edemediğini belirten Kobilzhonova, "15 yaşında tanı konuldu. İlk zamanlarda çok fazla etkilemiyordu ama yaşım ilerledikçe hayatımı olumsuz etkilemeye başladı. Eğitim hayatımda çok zorluk yaşadım. İstediğim performansta eğitim göremedim. Yataktan kalkamadığım ve hatta felçli olduğum günlerim oldu. Doktorlar tarafından sürekli ilaçlar verildi. İlaçların dozu gün geçtikçe arttırılıyordu. Ama vücudum belli bir zaman sonra ilaçlara tolerans gösterdi. İlaçlar etki etmemeye başladı. Dayanılmaz bir haldeydim" dedi.'AĞRILARIM TAMAMEN BİTTİ SAYILIR'Ameliyatın her ülkede yapılmadığını söyleyen Kobilzhonova, "Araştırmaya başladım. Migren hastalığının ameliyatı olduğunu öğrendim. Ameliyatla ağrıların hafiflediğini ve hatta yüzde yüz oranında hastalıktan kurtulma olasılığı olduğunu öğrendim ama ameliyat Rusya'da yapılmıyordu. Türkiye, Amerika ve Avrupa'da yapılıyordu. Ben uzman doktorları araştırmaya başladım ve Muhammet Uraloğlu'nu buldum. Trabzon'da ameliyat oldum. Şimdi ara sıra kontrollerime geliyorum. Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyatı oldum. Ağrılarım tamamen bitti sayılır. Eskiden kullandığım bir avuç dolusu hapları da kullanmıyorum. Çalışma hayatıma geri döndüm. Ameliyattan sonra durumumu arkadaşlarıma anlattım. Rusya'da tedaviye gittiğim doktorumla görüştüm. Bu hastalıktan kurtulmanın yolunun olduğunu anlattım. Birkaç evrak gönderdim kendisine. Bu şikayetlerle hastaları gelirse ameliyat yapılabildiğini de anlatsın ve hatta hastalarını Türkiye'ye yönlendirsin istedim" diye konuştu.'YURT DIŞINDAN PEK ÇOK HASTA TEDAVİ İÇİN GELİYOR'

Migren hastalığının bilinenin aksine tedavisi olduğunu belirten KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, "Artık migren, tedavisi olan bir hastalık. Küçük bir ameliyatla bu hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün. İlaç tedavisi bir tedavi yöntemi değil, sadece günü kurtarmak için uygulanan, ağrıları hafifleten bir yöntem. Özellikle kronik migreni olan hastalarımıza ameliyatı öneriyoruz. Migren hastası olan kişiler, çalışamıyor, eğitim hayatında tam anlamda bulunamıyor, iş hayatında aktif olamıyor, evli ise çocuklarıyla ilgilenemiyor, eşi tarafından hor görülüyor. Migren hastaları çok fazla sıkıntı çekiyor. Biz hastalarımıza migren testi yapıyoruz ve o test sonrası ameliyata uygun olup olmadıklarını tespit ediyoruz. Migren cerrahisini başarılı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Birçok hastamız şehir dışından, yurt dışından tedavi için geliyor. Oldukça talep alıyoruz. Hastalarımızın ameliyat sonrası takiplerini gerçekleştiriyoruz. Geri dönüşler muhteşem oluyor. Bu tedavi estetik ameliyatıyla ortaya çıkmış bir tedavi yöntemi. Yüz gerdirme ameliyatı olan hastalarda migren ağrılarının son bulduğu tespit edilince bu tedavi yöntemi ortaya çıkmış. Hastalarımız sadece migrenden kurtulmuyor aynı zamanda alın ve yüz çevresindeki kırışıklıklardan da kurtuluyorlar" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Rusya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Rusya'dan geldi, 14 yıllık migren ağrılarından kurtuldu - Son Dakika

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