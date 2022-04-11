Rusya Yeni Koronavirüs İlacı Üretmek İçin Fon Ayıracak - Son Dakika
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Rusya Yeni Koronavirüs İlacı Üretmek İçin Fon Ayıracak

11.04.2022 10:32
Rusya Yeni Koronavirüs İlacı Üretmek İçin Fon Ayıracak

VLADİVOSTOK, 11 Nisan (Xinhua) — Rusya Bakanlar Kurulu basın servisi Pazar günü, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in söz konusu fonun ayrılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını söyledi. Fon, ilacın geliştiricisi olan devlete ait Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı'na bağlı İmmünoloji Enstitüsü'ne tahsis edilecek. Fon kapsamındaki para, gerekli ekipmanların yenilenmesi ve satın alınmasında kullanılacak. Rusya Sağlık Bakanlığı, Mir-19 ilacına […]

VLADİVOSTOK, 11 Nisan (Xinhua) — Rusya Bakanlar Kurulu basın servisi Pazar günü, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in söz konusu fonun ayrılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını söyledi. Fon, ilacın geliştiricisi olan devlete ait Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı'na bağlı İmmünoloji Enstitüsü'ne tahsis edilecek. Fon kapsamındaki para, gerekli ekipmanların yenilenmesi ve satın alınmasında kullanılacak. Rusya Sağlık Bakanlığı, Mir-19 ilacına 22 Aralık 2021 tarihinde ruhsat verdi. İlaç, pulmoner veya intranazal uygulama yoluyla virüsün çoğalmasını durduruyor ve zatüre ile akut solunum güçlüğü sendromu da dahil olmak üzere virüsün yol açtığı en şiddetli durumlara engel oluyor.

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Kaynak: Xinhua

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