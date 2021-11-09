Saat 22.00'de yatmak kalp krizi riskini azaltıyor - Son Dakika

İngiltere'de yapılan akademik bir araştırma, 22.00-23.00 saatleri arasında uyumanın kalp ve damar sağlığına iyi geldiğini ortaya çıkardı.

UK Biobank'ın 88 bin kişi üzerinde yaptığı çalışmaya göre vücudun biyolojik saatine uygun zamanda yatmak kalp krizi ve inme riskini azaltıyor.

Bedenin 24 saatlik ritmine uymak sağlıklı bir yaşam için çok önemli. Bu durum kan basıncını da olumlu yönde etkiliyor.

Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yaptığı çalışma için gönüllülerin uyuma ve uyanma saatlerinin verileri toplandı. Haftanın her günü devam eden bu takip ortalama altı sene devam etti.

Bu süre boyunca katılımcıların kalp ve damar sağlığı izlendi.

Çalışma sonuçları derneğin akademik yayını European Heart Journal'da yayımlandı. Buna göre yalnızca 3 bin kişide kalp ve damar hastalıkları gözlendiği ortaya çıktı. Bu gönüllülerin çoğu "ideal" olarak görülen 22.00-23.00 saatlerinden önce ya da sonra yatıyordu.

Araştırma kalp hastalıklarını etkileyebilecek yaş, kilo, kolesterol seviyesi gibi faktörler düşünülerek yapılsa da, kesin bir neden sonuç verisi sunulmadığının altı çiziliyor.

European Heart Journal'daki yazıyı kaleme alan Exeter Üniversitesi'nden Dr. David Plans "Her ne kadar neden sonuç ilişkisini kesin olarak söyleyemesek de çalışma gösteriyor ki erken ya da geç uyumanın, kalp sağlığı üzerinde kötü sonuçlar doğuracak şekilde beden saatini etkileme ihtimali yüksek. En risklisi gece yarısından sonra uyumak. Çünkü beden saatini yeniden başlatan sabah ışıklarını muhtemelen görmüyorsun."

Kalp ve damar hastalıkları üzerine çalışan İngiliz hayır kurumu British Heart Foundation'da uzman kalp hemşiresi olan Regina Giblin de "Bu kapsamlı çalışma gösteriyor ki kalp sağlığını korumak isteyenler için 22.00-23.00 arası iyi bir uyku saati. Yine de bunun kesin neden sonuç ilişkisi taşımadığını unutmamalıyız. Uyku saati ve süresi üzerine daha fazla araştırma yapılmalı" diyor.

Giblin kalp ve damar hastalıklarının dışında, tüm beden sağlığı için de yeterli uykunun önemli olduğunu belirtiyor ve yetişkin bir insanın her gün 7 ila 9 saat arası uyuması gerektiğini söylüyor. Ayrıca kalbi sağlıklı tutmak için uykunun tek etken olmadığını ekleyen Giblin'e göre, yaşam tarzına dikkat etmenin, kan basıncı, kolesterol seviyeleri ve kiloyu takip etmenin, egzersiz yapmanın, alkol ve tuzu azaltmanın, dengeli beslenmenin de büyük önemi var.