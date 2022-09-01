13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı - Son Dakika
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13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı

01.09.2022 18:54
13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1261'i uzman doktor, 11 bin 902'si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak" dedi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 106'ncı Dönem DHY Kurası için yapılacak tercihlerin 7 Eylül'e kadar devam edeceği aktarıldı. Açıklamada, "106'ncı dönem DHY kapsamında, 11 bin 902'si tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekim ve 1261'i ihtisaslarını tamamlayan uzman hekim olmak üzere, toplam 13 bin 163 hekimin görev yerleri belirlenecek" ifadeleri kaydedildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 13 bin 163 doktorun DHY tercih süreci başladı - Son Dakika

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