Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"
"Pandemi gölgesini zihnimizden çıkarttık"
" Türkiye'nin 81 ilinde il sağlık müdürlerinin bir yardımcısı şiddet sorunlarına karşı görevlendirilmiştir"
"Kürsüdeki yargı mensubunun önünde duran yasa sayılı günler içerisinde değişmiş olacak"
Kaynak: İHA
Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor' - Son Dakika