Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"

27.04.2022 18:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor" "Pandemi gölgesini zihnimizden çıkarttık" "Türkiye'nin 81 ilinde il sağlık müdürlerinin bir yardımcısı şiddet sorunlarına karşı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor"

"Pandemi gölgesini zihnimizden çıkarttık"

" Türkiye'nin 81 ilinde il sağlık müdürlerinin bir yardımcısı şiddet sorunlarına karşı görevlendirilmiştir"

"Kürsüdeki yargı mensubunun önünde duran yasa sayılı günler içerisinde değişmiş olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor

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Fahrettin Koca, Türkiye, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Mevcut yasalar olayların önemli bir kısmında maalesef yargı mensupları için tutukluluk istemini mümkün kılmıyor' - Son Dakika


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