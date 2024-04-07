Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası'nda Gazze'deki insanların sağlık haklarından yoksun olduğunu belirtti - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası'nda Gazze'deki insanların sağlık haklarından yoksun olduğunu belirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Nisan Sağlık Haftası'na ilişkin yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanların ağır saldırılar altında olduğunu ve her türlü sağlık hakkından yoksun olduğunu ifade etti.

07.04.2024 21:03  Güncelleme: 21:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Nisan Sağlık Haftası'na ilişkin, "Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, 7-13 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluş yıl dönümüne denk gelen Sağlık Haftası'nı kutlayan Koca, şunları kaydetti:

"7 Nisan ve 7 Nisan haftası, dünya uluslarının ve kurumların, bütün insanların tam bir iyilik halinde olması için çaba göstermesi kararlılığını, bu doğrultuda bilinçlenmeyi ifade ediyor. Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası'nda Gazze'deki insanların sağlık haklarından yoksun olduğunu belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası'nda Gazze'deki insanların sağlık haklarından yoksun olduğunu belirtti - Son Dakika
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