Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Haftası'nda Gazze'deki insanların sağlık haklarından yoksun olduğunu belirtti

Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Nisan Sağlık Haftası'na ilişkin, "Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından, 7-13 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluş yıl dönümüne denk gelen Sağlık Haftası'nı kutlayan Koca, şunları kaydetti:

"7 Nisan ve 7 Nisan haftası, dünya uluslarının ve kurumların, bütün insanların tam bir iyilik halinde olması için çaba göstermesi kararlılığını, bu doğrultuda bilinçlenmeyi ifade ediyor. Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun."