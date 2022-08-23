Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor - Son Dakika
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Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor

23.08.2022 12:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki maymun çiçeği vakalarında son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, 2 Ağustos'ta 5 olarak kaydedilen vaka sayısının an itibariyle 11 olduğunu ifade etti. Maymun çiçeği hastalığında pandemi riski var mı? Okullarda aksama olacak mı? Türkiye'nin yeterli grip aşısı bulunuyor mu? Bakan Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Dünya genelinde maymun çiçeği vakalarının artmasının ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. 2 Ağustos'ta Bakan Koca'nın 5 kişinin hastalığa yakalandığını açıklamasının ardındanvaka sayısında artış olup olmadığı merak ediliyordu. Bu konudaki soru işaretlerini Koca giderdi.

"VAKA SAYISI 11'E YÜKSELDİ"

Vaka sayısında artış olduğunu belirten Koca, "11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi... Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz." diye konuştu.

"KORONA YAKIN ZAMANDA ORTADAN KALKMAYACAK"

Ayrıca koronanın bitmediğini ve yakın zamanda tamamen de ortadan kalkmayacağını vurgulayan Koca, "Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönemde yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir." ifadesini kullandı.

"EĞİTİMİ AKSATACAK BİR DURUM YOK"

Bakan Koca, okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında da bir miktar artış olabileceğine işaret ederek, "Okullar için endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"HERKESE YETECEK KADAR GRİP AŞISI VAR"

Koca, grip aşılarıyla ilgili soruya da "Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grip aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var." yanıtını verdi.

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Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca son durumu açıkladı! Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısı artıyor - Son Dakika


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