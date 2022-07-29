Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek - Son Dakika
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Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek

29.07.2022 00:15
Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği ile yaptığı toplantıyla ilgili, "Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği ile yaptığı toplantıyla ilgili, "Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, dün Türkiye Eczaneler Birliği Başkanı ve heyetiyle toplantı yaptığını belirterek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantıda alınan kararları Twitter hesabından açıklayarak, "Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı ve üyeleriyle dün yaptığımız toplantıda şu konularda karar aldık. Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel iyileştirme stok yönetimi daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek olup, tedarik sürecindeki minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek. Sağlık camiamızın sahiplerine hayırlı olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Türkiye, Eczane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca:  Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek - Son Dakika

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