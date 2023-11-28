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Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den Hastaların Türkiye'ye Getirilmesi İçin Çalışmaları Sürdürüyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den Hastaların Türkiye'ye Getirilmesi İçin Çalışmaları Sürdürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

28.11.2023 - 14:54,  Güncelleme: 14:56
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den Hastaların Türkiye'ye Getirilmesi İçin Çalışmaları Sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den Hastaların Türkiye'ye Getirilmesi İçin Çalışmaları Sürdürüyor - Son Dakika
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