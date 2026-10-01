Sağlık Bakanı Memişoğlu, 81 ilde 1 milyon gebenin ebe danışmanlığı aldığını açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Her Gebeye Ebe uygulamamızla 81 ilimizde görevlendirdiğimiz 3 bin 400 koordinatör ebe ile yaklaşık 1 milyon gebemize danışmanlık sağladık" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, '1-7 Ekim Normal Doğum Haftası' vesilesiyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Anneliğin özel ve desteklenmesi gereken bir serüven olduğunu belirten Memişoğlu, 81 ilde ortaya koyulan Her Gebeye Ebe uygulamasıyla yaklaşık 1 milyon anne adayına 3 bin 400 koordinatör ebe sağladıklarını ifade etti.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Annelik, her anı özenle ve sevgiyle desteklenmesi gereken kıymetli bir yolculuktur. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz Normal Doğum Eylem Planı ile anne adaylarımızın bu özel yolculuğunda her adımda yanlarında olduk. Her Gebeye Ebe uygulamamızla 81 ilimizde görevlendirdiğimiz 3 bin 400 koordinatör ebe ile yaklaşık 1 milyon gebemize danışmanlık sağladık, 48 binden fazla gebemizi evlerinde ziyaret ettik. Gebe Okullarımızda son 3 yılda 3 milyondan fazla anne adayımıza eğitim verdik. Annelik Yolculuğu mobil uygulamamızı hayata geçirdik. 280 binden fazla annemize dijital rehberlik sunduk. Yüksek riskli gebelerimizin yakın takibini güçlendirmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni (RİTAS) 81 ilimizde uygulamaya aldık. Sahada büyüttüğümüz bu gayretin sonucunda, Temmuz 2024'ten bu yana normal doğum oranımızı yüzde 15,8 artırdık. Şimdi sıra, bu çalışmaları daha da güçlendirmekte. Doğum hizmetlerimizin kalitesini ve standartlarını daha da ileriye taşıyacak 2. Eylem Planımızı hazırlıyoruz. Çok yakında hayata geçireceğiz. Çünkü biliyoruz ki sağlıklı bir toplum, sağlıklı anneler ve sağlıklı nesillerle başlar. Anne adaylarımızın bu özel yolculuğunda yanlarında olmaya, onları bilgi ve güvenle desteklemeye devam edeceğiz. Tüm anne adaylarımıza sağlık, huzur ve mutlulukla geçen bir annelik yolculuğu diliyorum."