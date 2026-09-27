Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD dönüşü küresel sağlık merkezi hedefini vurguladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'de gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, " Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak; ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD programı kapsamında San Francisco, Washington D.C. ve New York'ta gerçekleştirdiği temasların ardından, Türkiye'nin küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "San Francisco, Washington D.C., New York. ABD programımızı yoğun ve verimli temasların ardından geride bıraktık. San Francisco'da dünyanın önde gelen biyoteknoloji ve araştırma merkezlerinde bilim insanlarımızla bir araya gelerek kanser ve hücresel tedaviler alanındaki çalışmaları değerlendirdik; robotik cerrahi teknolojilerini yerinde inceledik. Washington D.C.'de ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ile küresel sağlık gündemini ve ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliği imkanlarını ele aldık. New York'ta ise Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler programlarına eşlik ederek BM Pandemilere Hazırlık Zirvesi'nde küresel sağlık vizyonumuzu paylaştık. Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak; ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.