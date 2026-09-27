Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD dönüşü küresel sağlık merkezi hedefini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD dönüşü küresel sağlık merkezi hedefini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD temaslarını tamamlayarak Türkiye'yi küresel sağlık merkezi yapma kararlılığını paylaştı. Washington'da ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile stratejik iş birliği imkanları ele alındı, BM zirvesinde sağlık vizyonu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'de gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, " Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak; ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD programı kapsamında San Francisco, Washington D.C. ve New York'ta gerçekleştirdiği temasların ardından, Türkiye'nin küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Konuya ilişkin Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "San Francisco, Washington D.C., New York. ABD programımızı yoğun ve verimli temasların ardından geride bıraktık. San Francisco'da dünyanın önde gelen biyoteknoloji ve araştırma merkezlerinde bilim insanlarımızla bir araya gelerek kanser ve hücresel tedaviler alanındaki çalışmaları değerlendirdik; robotik cerrahi teknolojilerini yerinde inceledik. Washington D.C.'de ABD Sağlık Bakanı Sayın Robert F. Kennedy Jr. ile küresel sağlık gündemini ve ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliği imkanlarını ele aldık. New York'ta ise Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler programlarına eşlik ederek BM Pandemilere Hazırlık Zirvesi'nde küresel sağlık vizyonumuzu paylaştık. Türkiye'nin sağlıkta güçlü altyapısını bilim, teknoloji ve inovasyonla daha da ileri taşımak; ülkemizi küresel sağlık alanında daha güçlü bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriKemal MemişoğluSağlık BakanıWashingtonPolitikaTürkiyeSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Tekrar aynı karede İşte Kavak Yelleri’nin Efe ve Aslı’sının son hali Tekrar aynı karede! İşte Kavak Yelleri'nin Efe ve Aslı'sının son hali
Galatasaray’da ayrılık kararı Yıldız isim veda ediyor Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
18:44
Fon skandalına Mustafa Sandal’ın eşi de karıştı 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
17:45
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 19:12:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD dönüşü küresel sağlık merkezi hedefini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei