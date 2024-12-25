Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriye'ye Destek Açıklaması - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriye'ye Destek Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu\'ndan Suriye\'ye Destek Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde, sağlık alanında her türlü desteği vereceklerini belirtti. Memişoğlu, Suriyeli kardeşlerinin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

25.12.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi ve yardım edeceğimizi kendilerini ilettik" dedi.

Bakan Memişoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Çok faydalı, yararlı oldu. 'Hayırlı olsun' dileklerimizi ve Suriye'nin özgürleşmesinden yana olduğumuzu ilettik. Aynı zamanda sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi ve yardım edeceğimizi kendilerini ilettik. Çok memnun oldular. Onlar da bir an önce koordinasyonu sağlayıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalıştıklarını ve bizim de yardımımızdan çok memnun olacaklarını söylediler. Elimizden geleni yapacağız. Sağlıkla ilgili bütün desteğimizi Suriyeli kardeşlerimize vereceğiz. İnşallah ayağa kalkmalarına biz de elimizden geldiğince destek verip yardımcı olacağız. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanının gerçekten dirayeti ve sabrıyla Suriyeli kardeşlerimiz yeniden özgürlüğüne kavuştu. İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimizden geleni yapacağız, onlara destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili ise "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter, bunun sivil havacılık kapsamında kuralları var. Hem kırım anlamında hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu konuda spekülasyonlara toplum çok itibar etmemeli. Çünkü her şeyin kuralına göre yapıldığı bir sistem, uçuş sistemleri. Onun için de nedenleri, gerekçeleri nedir kamuoyuyla paylaşılır. Bu konuda lütfen spekülasyonların dikkate alınmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda çok açık ve seçik ifade edeceğiz ki sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriye'ye Destek Açıklaması - Son Dakika

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