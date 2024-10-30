Sağlık Bakanı Memişoğlu: TUSAŞ saldırısında yaralananların tedavileri iyi gidiyor

Sağlık

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralananların tedavilerinin iyi gittiğini, tamamının taburcu edileceğini açıkladı.

Bakan Kemal Memişoğlu, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda yaralılarımızın genel durumu iyi. Kritik olan, yoğun bakımda yatan yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz. Bütün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.