SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için taziye mesajı paylaştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum. 'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanı'ndan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na Taziye Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?