Sağlık Bakanlığı Haftanın 6'ncı gün temasını 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' yaptı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı Haftanın 6'ncı gün temasını 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' yaptı

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Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın 6'ncı gün temasını 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' olarak açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın 6'ncı gün temasının 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' olarak belirlendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fazla kilo ve obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. Obeziteyle mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin günlük yaşamda daha fazla yer alması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, Halk Sağlığı Haftası'nın 6'ncı günü teması 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' olarak belirlenmiştir" denildi.

'1,7 MİLYONU AŞKIN DİYETİSYEN DANIŞMANLIĞI VERİLDİ'

Sağlıklı beslenme konusunda toplum farkındalığının artırılması amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz diyetisyen desteği verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Ülke genelinde 357 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bugüne kadar 1,7 milyonu aşkın danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının güçlendirilmesi ve vatandaşların hareket kapasitesine ilişkin farkındalığının artırılması amacıyla bu yıl 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası 81 ilde uygulanmıştır. Bu kapsamda vatandaşlara tek ayak denge testi, el dinamometresi ile kavrama kas gücü ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi gibi değerlendirmeler yapılmıştır. Kampanya boyunca yaklaşık 2,8 milyon vatandaşa test uygulanmış, ölçüm sonuçlarına göre ihtiyaç duyan bireyler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'GÜNLÜK FİZİKSEL AKTİVİTE ARTIRILMALI'

Açıklamanın devamında şu cümlelere yer verildi:

"Fiziksel aktivite, sağlığın korunması ve kronik hastalıkların önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Yetişkinler haftada 2,5 saat ila 5 saat orta tempolu veya 1,5 ila 2,5 saat yoğun tempolu olacak şekilde fiziksel aktivite yapmalı, çocuk ve gençler ise her gün en az 1 saat orta veya daha yoğun tempoda fiziksel aktivitede bulunmalıdır. Yürüyüş, bisiklet, merdiven kullanımı ve basit egzersizlerin günlük yaşama entegre edilmesi de fiziksel aktivite açısından önemlidir. Fazla kilo ve obeziteden kaçınmak için fiziksel aktivitenin dışında sağlıklı beslenme alışkanlıkları da kazanılmalıdır. Hazır ve enerji yoğun yiyeceklerin sık tüketilmesi, öğün yerine atıştırmalıkların tercih edilmesi, büyük porsiyonlarla beslenme ve yemek sırasında televizyon, telefon gibi başka aktivitelerle ilgilenilmesi sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bunların yanı sıra özellikle akşam geç saatlerde yemekten kaçınılmalı ve yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir."

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı Haftanın 6'ncı gün temasını 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' yaptı - Son Dakika

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