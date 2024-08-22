Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı

Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü enfeksiyonuyla ilgili olarak hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin dikkatli olması gerektiğini duyurdu. Hastalıktan korunmanın temel yaklaşımının sivrisinek sokmasından korunmak olduğu belirtildi.

22.08.2024 22:59  Güncelleme: 00:12
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu ile ilgili uyarı yazısı yayımladı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU UYARISI

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü bölgede yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin hastalığın bulaşması açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hastalıktan korunmak için temel yaklaşımın sivrisinek sokmasından korunmak olduğu bildirildi. Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat eden vatandaşların bakanlığın yayımladığı seyahat talimatlarına uyması gerektiği söylendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu Uyarısı

HASTALARIN YÜZDE 80'İNDE BELİRTİ GÖRÜNMÜYOR

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma ve ciltte dökülmelerin görüldüğü kaydedildi. Hastanın iyileşme süresinin ise yaklaşık 1 hafta olduğu ifade edildi.

Vatandaşların, Batı Nil Virüs Enfeksiyonu için riskli ülkeleri, seyahat sağlığı merkezlerinden ya da 444 77 34 numaralı seyahat sağlığı hattından öğrenebileceği belirtildi.

BATI NİL VİRÜSÜ VE SEMPTOMLARI

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür. Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım Beslenmemize dikkat edelim hijyenliğe önem veren 13 2 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Önce sağlığımızı koruyalım gerekli aşıları zamanında yapalım 7 6 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Yerleşim yerleri sık sık ilaçlanırsa risk minimum olur. Sağlık problemlerini çözemeyen bakanlık çok konuşacağına icraat yap 0 0 Yanıtla

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