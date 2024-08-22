Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı

Sağlık

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2010'dan itibaren görülen Batı Nil virüsü enfeksiyonu ile ilgili uyarı yazısı yayımladı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU UYARISI

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü bölgede yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin hastalığın bulaşması açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hastalıktan korunmak için temel yaklaşımın sivrisinek sokmasından korunmak olduğu bildirildi. Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat eden vatandaşların bakanlığın yayımladığı seyahat talimatlarına uyması gerektiği söylendi.

HASTALARIN YÜZDE 80'İNDE BELİRTİ GÖRÜNMÜYOR

Açıklamada, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma ve ciltte dökülmelerin görüldüğü kaydedildi. Hastanın iyileşme süresinin ise yaklaşık 1 hafta olduğu ifade edildi.

Vatandaşların, Batı Nil Virüs Enfeksiyonu için riskli ülkeleri, seyahat sağlığı merkezlerinden ya da 444 77 34 numaralı seyahat sağlığı hattından öğrenebileceği belirtildi.

BATI NİL VİRÜSÜ VE SEMPTOMLARI

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür. Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.