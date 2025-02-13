Sağlık Bakanlığı'ndan İstanbul'daki Anjiyo İhalesine Müdahale

Sağlık

SAĞLIK Bakanlığı, İstanbul'da özel sağlık kuruluşunda anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez" açıklamasını yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.