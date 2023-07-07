Sağlık çalışanları zam oranına tepki göstererek iş bıraktı - Son Dakika
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Sağlık çalışanları zam oranına tepki göstererek iş bıraktı

Sağlık çalışanları zam oranına tepki göstererek iş bıraktı

07.07.2023 15:04

Genel Sağlık-İş üyeleri, memur maaşı zam oranına tepki göstermek amacıyla 1 gün süreyle iş bıraktı. Ankara'da toplanan sağlık çalışanları, acil hastaların hizmetini aksatmayacak şekilde yapılan eyleme katıldı. Sendika üyeleri, pankart ve dövizler taşıyarak taleplerini dile getirdi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı, zam teklifini eleştirerek sağlık emekçilerinin geçinememesi ve daha fazla çalışmak zorunda kalması durumunu vurguladı.

GENEL Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) üyeleri, açıklanan memur maaşı zam oranına tepki gösterip, 1 gün süreyle iş bıraktı.

Ankara'da Ulus Meydanı'nda toplanan 100 sağlık çalışanı, acil hastalar ve ağır hastaların sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yapılan iş bırakma eylemine ilişkin basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri, 'Geçinemiyoruz', 'Vazgeçmiyoruz, hakkımızı istiyoruz' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, "Devletin memuru yoksul olamaz", "Ücretli köle olmayacağız" sloganları attı.Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Meclis'e sunulan zam teklifine eleştirerek, "Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan memur maaş artışı önerisi, memurların açlık, yoksulluk ve sefalete mahkumiyeti için atılan tehlikeli bir adımıdır. Tehlikelidir, çünkü toplumsal barışı tehdit etmektedir. Yaşayabilmek artık imkansızdır. İnsanın sağlıklı yaşaması, daha da önemlisi yaşaması için 'gece gündüz' demeden var gücüyle çalışan sağlık emekçileri, aldığı maaşlarla geçinemediği için daha fazla çalışmaya, daha fazla nöbet tutmaya mecbur bırakılmaktadır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, insan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşullarına kavuşana kadar her alanda mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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