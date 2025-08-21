Sağlık Çalışanlarına Saldırıya Tepki - Son Dakika
Sağlık

Sağlık Çalışanlarına Saldırıya Tepki

21.08.2025 15:11
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde doktor ve tıbbi sekreterin darbedilmesi protesto edildi.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde doktor ve tıbbi sekreterin darbedilmesine tepki gösterildi.

Ortopedi ve travmatoloji bölümünde görevli hekim Fatih Tatar ve tıbbi sekreter Hacer Gök Çadırcı'nın bir hasta ile yakını tarafından önceki gün darbedilmesi üzerine sağlık çalışanları KOÜ Hastanesi'nde bir araya geldi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Kenan Cibaroğulları, yapılan saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Olayla ilgili hukuki süreç başlatıldığını belirten Cibaroğulları, "Hekimler, ülkede iklim ne olursa olsun, etik ilkelere, adalete, hasta haklarına sıkı sıkıya bağlıdırlar." ifadelerini kullandı.

Protestoya, çeşitli dernek ve sendika temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı. Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Hastanenin ortopedi ve travmatoloji bölümünde görevli hekim Tatar ve tıbbi sekreter Çadırcı, önceki gün bir hasta ve yakını tarafından darbedilmişti.

Tatar ve Çadırcı'nın suç duyurusunda bulunmasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Politika, kocaeli, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

16:30
