Sağlık çalışanlarından yatarak tedavi gören çocuklara motivasyon hediyesi

Hasta çocuklar resim çizerek hastalıklarını bir nebze de olsa unutuyor

MALATYA Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yatarak tedavi gören çocukların moralini yükseltmek isteyen sağlık çalışanları, çocuklara oyuncak hediye edip resim yaptırarak motive ediyor.

Ortopedi Servisindeki sağlık çalışanları, hastanede tedavi gören çocukların, hastane ortamından biran olsun uzak kalmasını sağlamak adına kalem kağıt verip resim çizmelerini teşvik ediyor. Çocukların resim çiziminden mutlu olduklarını gören sağlık çalışanları, kalem kağıt işini daha da ileriye taşıyarak oyuncak ve renkli kalemler hediye etmeye başladı. Çizdikleri resimleri hastanedeki diğer çocuklara hediye eden çocukların mutluluğu acılarını az da olsa unutturuyor.

Ağrılarını resim çizerek unutuyor

Ortopedi servisinde tedavi gören hasta 7 yaşındaki Musa Albouzan, maç oynarken kolunun kırıldığını belirterek, hastanedeki görevlilerin kendisine boya kalem ve kağıt vermesiyle hem acısını unuttuğunu hem de resim çizmenin mutluluğun yaşadığını ifade etti. Hastanede görevli hemşire İlkay Kılıç, çocukların acısını biraz da olsun unutturmak adına kalem kağıt verdiklerini ve çocukların resim çizerken mutlu olduklarını görünce sevindiklerini söyledi. Kılıç, çocuklara kalem ve kağıt verme fikrinin nasıl başladığı hakkında bilgi vererek, "Bir gün hastamız yanında çocuğu ile birlikte gelmişti. Çocuk babasının ameliyat olacağı için üzülüyordu. Bize sitem ediyordu. Babamın canını acıtacaksınız diye. Bizde çocuk üzülmesin oyalansın diye A4 kağıdı ile kurşun kalem verdik. Resim çizmeye başladı. Sonrasında bu fikir hoşumuza gitmeye başladı. Sonra renkli kalem aldık. Çocuklar çok mutlu oldu" şeklinde konuştu.

Önce kurşun kalem sonra renkli kalemler

Resim çizmenin çocukları eğlendirdiğini, ağrılarını unutturduğunu ifade eden Kılıç, "Resim yapmak çocukları eğlendiriyor hem zamanını geçiriyor hem de çocuklar ağrılarını bir nebze olsun azaltıyor. Hastane sürecinde geçirmiş olduğu günlerde daha mutlu oluyorlar. Çizdikleri resimleri bir başkasının görmesi onları da mutlu ediyor. Çocukların çizdiği resimleri dosyalamaya başladık. Diğer çocuklara da gösteriyoruz. Onlardan da çizim yapmaları istiyoruz. Önce kurşun kalemle başladık daha sonra renkli kalemlerle devam ettik. Resimler renklenmeye başladı. Çocuklar çizdikleri resimleri heyecanlı bir şekilde getiriyor bize bizde onlara ne güzel çizmişsin deyince mutlu oluyorlar. Çizdikleri resimleri diğer hastalara da çizmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"Çocukların elinde telefon gördüğümüz zaman üzülüyoruz"

Hasta çocuklardan birisini taburcu olduktan sonra ziyarete geldiğinde oyuncak getirdiğini sonra ise çocuklara oyuncak hediye etmeye başladıklarına değinen Kılıç, "Bir çocuk hastamız uzun süre yattığı için taburcu olmuştu. Tekrar kontrole geldiğinde diğer çocuklara hediye amaçlı oyuncak getirmişti. Çocuklar ağır travmalar yaşadıkları için sürekli korkuyorlar. Şimdi bizi daha çok seviyorlar. Çocukların elinde telefon gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Anne babalar da çocuk acısını hissetmesin diye düşünüyorlar ama resim yapmak oyuncakla oynamak hele de hastane ortamında daha değerli. İlerleyen zamanlarda okuyabilecekleri kitap da ayarlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.