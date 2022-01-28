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Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor - Son Dakika

Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor

28.01.2022 21:47

Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor Yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyenlerin Covid-19 aşıları, paletli ambulansla köylere ulaşılarak uygulandı Ülke genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmasına rağmen, Erzincan'da...

Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık merkezlerine gidemeyenlerin Covid-19 aşıları, paletli ambulansla köylere ulaşılarak uygulandı

ERZİNCAN - Ülke genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ulaşımı aksatmasına rağmen, Erzincan'da sağlık ekipleri tam donanımlı paletli ambulanslarla yüksek rakımlı köylerde vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıyor.

Erzincan'da korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da aşı hizmeti sunmak için soğuk hava ve tipiye rağmen her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde fedakarca görev yapan, gece gündüz demeden büyük özveri gösteren sağlık ekipleri, 2 bin 200 rakımlı köylere paletli ambulanslarla çıkarak burada yaşayan vatandaşlara aşı hizmeti sunuyor. Ekipler Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde ikamet eden bazı vatandaşların evine giderek aşılarını uyguladı. Bazı köy yollarında ilerlemekte güçlük çeken ekipler İl Özel İdarenin de desteğiyle karlı yolları aşıyorlar.

Yeniyurt köyü Muhtarı Turan Ciboğlu dağları aşarak hizmet vermeye gelen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "Allah devletimize zeval vermesin. Bu karda kışta buraya geldiler. Şuan 2 bin 200 rakımın üzerindeyiz. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Refahiye Dr. Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emrah Yılmaz ise açıklamasında, "Yaklaşık 1 yıldır sürdürdüğümüz aşı çalışmalarına bugün de Yeniyurt köyünde devam etmekteyiz. Gördüğünüz gibi yollar bayağı zorlu. Şartlar zorlu. Kar kalınlığı 1 buçuk 2 metreyi buluyor. Fakat köy muhtarının talebi doğrultusunda paletli ambulansımızla gelmiş bulunmaktayız. Bu süreçte en zorlandığımız nokta kış şartları. Köy ve mezra sayılarımız çok fazla ama biz her koşulda hizmetimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız aşılarını ihmal etmesinler" ifadelerini kullandı.

Refahiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Berna Peker ise bu zorlu süreçte paletli ambulans ile yolları aştıklarını ve hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, "Başhekimliğimize gelen aşı talebi üzerine buraya geldik. Aşılarımızı tamamladık. Paletli ambulans sayesinde zorlu yolları aşarak hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru olarak çalışan Adem Yavuz Zengin'de, "2 bin 200 rakımlı Yeniyurt köyündeyiz. Devam eden pandemi sürecinde Covid-19 aşılarını yapmak için geldik. Doğudayız hem çetin kış şartları var hem yükselti var. Bazı köylerde oldukça zorlanıyoruz ama devletimizin de desteğiyle hizmetimiz kesintisiz olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Refahiye Devlet Hastanesinde Sağlık Memuru Özkan Gürler ise "Kış bizler için zor geçmekte. Yollar açık ama tipiden dolayı zaman zaman kar birikintileri oluşuyor. Bu yüzden paletli ambulansla geldik. Hız kesmeden hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sağlık ekipleri daha sonra Günyüzü köyünde ikamet eden Neriman Koçan'a aşı uygulaması gerçekleştirdi. Koçan sağlık ekiplerine teşekkür ederek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor
Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor
Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Erzincan, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık ekipleri 2 metreyi bulan karlı yolları aşıp köylere ulaşıyor - Son Dakika
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