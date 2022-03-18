Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu - Son Dakika
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Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu

18.03.2022 09:29

Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber olduAĞRI Ağrı'nın Tutak ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 65 yaşındaki Mehmet Çarboğa, sağlık ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu

AĞRI Ağrı'nın Tutak ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 65 yaşındaki Mehmet Çarboğa, sağlık ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bolaşlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Çarboğa, epileptik nöbet geçirerek fenalaştı. Koah ve astım hastalığı bulunan Çarboğa'nın yakınları köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemeyince durumu 112 Sağlık Ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine biri paletli olmak üzere iki ambulansla yola çıktı. Kar nedeniyle yolu kapanan köye paletliyle uzun uğraşlar sonucunda ulaşan ekipler, Mehmet Çarboğa'yı Tutak Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Babası için köye gelen ekiplere teşekkür eden Ayşe Aksoy, " Banyodan çıktığımda babam yerde baygın yatıyordu. Komşular yetişti. Oksijene bağladılar ama tüpü bitmişti. Yollar kapalı, adım atacak yer yok. Sağlık ekiplerine çok teşekkür ederim Allah eksikliklerini vermesin." İfadelerine yer verdi.

Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu
Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu
Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu

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Tutak, Ağrı, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu - Son Dakika


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