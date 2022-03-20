Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu

20.03.2022 13:22

Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Sevgül Daşdemir, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Sevgül Daşdemir, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Nallıkonak Köyü Güllüce mezrasında rahatsızlanan 42 yaşındaki Sevgül Daşdemir, köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemeyince yakınları durumu 112 Sağlık Ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine biri paletli olmak üzere iki ambulansla yola çıktı. Kar nedeniyle yolu kapanan köye paletliyle uzun uğraşlar sonucunda ulaşan ekipler, Mehmet Çarboğa'yı Tutak Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. 5 kilometrelik yolu paletli ambulansla aşıp mezraya ulaşan ekipler, hastayı alarak yolun açık olduğu bölgede bekleyen ambulansa teslim etti.

Ekiplerin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı Son dakika haberi | Kars'ta doğum sancısı başlayan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı Son dakika haber... KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı Son dakika haber... KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı

Hamur, Ağrı, 112, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:33:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement