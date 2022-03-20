Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu - Son Dakika

Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Sevgül Daşdemir, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Nallıkonak Köyü Güllüce mezrasında rahatsızlanan 42 yaşındaki Sevgül Daşdemir, köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemeyince yakınları durumu 112 Sağlık Ekiplerine bildirdi. Ekipler ihbar üzerine biri paletli olmak üzere iki ambulansla yola çıktı. Kar nedeniyle yolu kapanan köye paletliyle uzun uğraşlar sonucunda ulaşan ekipler, Mehmet Çarboğa'yı Tutak Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. 5 kilometrelik yolu paletli ambulansla aşıp mezraya ulaşan ekipler, hastayı alarak yolun açık olduğu bölgede bekleyen ambulansa teslim etti.

Ekiplerin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu Hamur Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.