Sağlık

Sağlık ekipleri kayak keyfi yarıda kalmasın diye görev yapıyor

Kayak merkezinde 88 kazazedeye müdahale edildi

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, kayak yaparken pist dışına çıkan yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abalı Kayak Merkezinde görev yapan motorize ekipler, sağlık sorunu yaşayan kayakseverlerin imdadına yetişiyor. Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde muhtemel vakalara kısa sürede içinde kar motorlarıyla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı sağlık durumuna göre ambulanslara taşıyor. İlk müdahale konusunda önemli bir görevi yerine getiren ekipler, kar motoruyla kazazedeye 2 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Ekipler, bu yıl kayak sezonu itibariyle 88 yaralıyı başarıyla taşıdı.

"88 hastayı taşıdık"

Konuya ilişkin konuşan Paramedik Muammer Direk, her sezonunda olduğu gibi bu yıl da kayak merkezinde sağlık tedbirlerini aldıklarını belirtti. Kayak merkezinde pistin herhangi bir alanında yaralanan veya hastalanan vatandaşları pistin sıfır noktasında yer alan ambulanslar tahliye etmek amacıyla kar motosikleti kullandıklarını ifade eden Direk, "Kayak merkezi açıldığından bu yana 88 hasta taşımış bulunmaktayız. Bunun 47 tanesini kar motoruyla taşıdık. Abalı kayak merkezinde 2 adet kayak pistimiz bulunmaktadır. Birinci pistimize ulaşım süremiz 1 buçuk ve 2 dakika arasında yer almaktadır. İkinci etap dediğimiz dağın yüksek zirvesinden aşağı kayak yapılan kesimde ise 5 dakikada ulaşmaktayız" dedi.

"Bizim için bir güven kaynağı oldu"

Öğrencilerini kayak merkezine getiren Ersan Sinanoğlu isimli öğretmen ise "Buraya okulumuzdaki öğrencilerimizle beraber geldik. Tabi gelirken bazı tereddütlerimiz vardı. Burada başımıza gelecek herhangi bir durumda muhtemel yaralanmalarda şüphelerimiz vardı. İşte bu konuda biraz araştırma yaptık ama öğrendik ki burada 112 sağlık ekipleri varmış. Bu da bizim için bir güven kaynağı oldu. Öğrencilerimizle daha rahat geldik, daha rahat eğleniyoruz. Herhangi bir durumda bize acil müdahaleyi yapacak ekiplerin burada olması bize ekstra bir güven veriyor" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)