Sağlık ekipleri kayak keyfi yarıda kalmasın diye görev yapıyor
Kayak merkezinde 88 kazazedeye müdahale edildi
VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler, kayak yaparken pist dışına çıkan yaralanan ya da mahsur kalanların yardımına koşuyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Abalı Kayak Merkezinde görev yapan motorize ekipler, sağlık sorunu yaşayan kayakseverlerin imdadına yetişiyor. Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezinde muhtemel vakalara kısa sürede içinde kar motorlarıyla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı sağlık durumuna göre ambulanslara taşıyor. İlk müdahale konusunda önemli bir görevi yerine getiren ekipler, kar motoruyla kazazedeye 2 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. Ekipler, bu yıl kayak sezonu itibariyle 88 yaralıyı başarıyla taşıdı.
"88 hastayı taşıdık"
Konuya ilişkin konuşan Paramedik Muammer Direk, her sezonunda olduğu gibi bu yıl da kayak merkezinde sağlık tedbirlerini aldıklarını belirtti. Kayak merkezinde pistin herhangi bir alanında yaralanan veya hastalanan vatandaşları pistin sıfır noktasında yer alan ambulanslar tahliye etmek amacıyla kar motosikleti kullandıklarını ifade eden Direk, "Kayak merkezi açıldığından bu yana 88 hasta taşımış bulunmaktayız. Bunun 47 tanesini kar motoruyla taşıdık. Abalı kayak merkezinde 2 adet kayak pistimiz bulunmaktadır. Birinci pistimize ulaşım süremiz 1 buçuk ve 2 dakika arasında yer almaktadır. İkinci etap dediğimiz dağın yüksek zirvesinden aşağı kayak yapılan kesimde ise 5 dakikada ulaşmaktayız" dedi.
"Bizim için bir güven kaynağı oldu"
Öğrencilerini kayak merkezine getiren Ersan Sinanoğlu isimli öğretmen ise "Buraya okulumuzdaki öğrencilerimizle beraber geldik. Tabi gelirken bazı tereddütlerimiz vardı. Burada başımıza gelecek herhangi bir durumda muhtemel yaralanmalarda şüphelerimiz vardı. İşte bu konuda biraz araştırma yaptık ama öğrendik ki burada 112 sağlık ekipleri varmış. Bu da bizim için bir güven kaynağı oldu. Öğrencilerimizle daha rahat geldik, daha rahat eğleniyoruz. Herhangi bir durumda bize acil müdahaleyi yapacak ekiplerin burada olması bize ekstra bir güven veriyor" diye konuştu.
(YLM-MSA-Y)
Son Dakika › Sağlık › Sağlık ekipleri kayak keyfi yarıda kalmasın diye görev yapıyor - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?