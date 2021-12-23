Sağlık ekipleri seferber oldu... KOAH hastasına üç saat sonra ulaşıldı - Son Dakika

Sağlık ekipleri seferber oldu... KOAH hastasına üç saat sonra ulaşıldı

ZONGULDAK Zonguldak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen 69 yaşındaki KOAH hastasına üç saat sonra ulaşıldı. Kardan kapanan yolda güçlükle ilerleyen ekipler; zorlu mücadelenin ardından hastayı hastaneye sevk etti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Esenköy Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki KOAH hastası Halil Ardıç'ın yakınları göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye hareket eden ambulans ekibine kardan kapanan yolda güçlükle ilerleyince UMKE ekiplerinden yardım istendi. Arazi aracıyla köye ulaşmayı başaran ekipler için özel idareye bağlı iş makinesi de yolları açtı. Üç saat süren zorlu mücadelenin ardından hastaya ulaşan ekipler hastayı 500 metrelik yol boyunca sedye ile taşıdı. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Ardıç, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekiplerin yoğun kara rağmen hastalara ulaşma çalışmaları sürüyor.