Sağlık Ekiplerine Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Sağlık Ekiplerine Teşekkür Belgesi

Sağlık Ekiplerine Teşekkür Belgesi
10.07.2026 10:17
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Söke Devlet Hastanesi'nde organ bağışı sürecinde görev alan ekibe başarı belgeleri verildi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde kısa süre önce başarıyla tamamlanan organ bağışı sürecinde görev alan ameliyathane ve yoğun bakım ekibi, özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı.

Hastanede düzenlenen törende, organ bağışı sürecinin her aşamasında görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ile Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, organ bağışı sürecinin ekip çalışması, hassasiyet ve büyük bir özveri gerektirdiğine dikkat çekerek, ameliyathane ve yoğun bakım ekiplerinin insan hayatına umut olan bu anlamlı süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Yılmaz organ bağışının bir hayatın sona erdiği noktada birçok insana yeniden yaşam umudu sunduğu vurgularken, sürece katkı sağlayan sağlık çalışanlarına emekleri dolayısıyla teşekkür edilerek çalışmalarında başarı dileğinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Söke Devlet Hastanesi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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