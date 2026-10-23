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Sağlık kadrosuna 16 uzman hekim desteği

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Sağlık kadrosuna 16 uzman hekim desteği
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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, 131. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında Düzce’ye 16 uzman hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, 131. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında Düzce'ye 16 uzman hekim kadrosu tahsis edildiğini açıkladı.

Düzce'nin sağlık kadrosunu güçlendirmeye yönelik yeni bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 131. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Düzce'ye 16 uzman hekim kadrosu tahsis edildi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yeni doktor kadrolarının Düzce'ye hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Öztürk açıklamasında, "Yeni doktor kadrolarımız Düzce'mize şifa olsun. 131. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında belirlenen münhal kadrolar doğrultusunda 16 uzman hekim kadrosu Düzce'mize tahsis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Düzce'ye tahsis edilen 16 uzman hekim kadrosunun, kentteki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Ercan ÖztürkMilletvekiliAK PartiSağlıkDüzceSon Dakika

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