Sağlık Müdürü Sili'den Beytüşşebap'a Ziyaret
Sağlık Müdürü Sili'den Beytüşşebap'a Ziyaret

06.05.2026 10:34
Op. Dr. Murat Sili, Beytüşşebap'ta sağlık hizmetlerini inceleyip, çalışanlarla buluştu.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Murat Sili, Beytüşşebap ilçesinde sağlık hizmetlerini yerinde inceleyip, sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Murat Sili, il genelindeki sağlık yatırımlarını ve hizmet kalitesini yerinde görmek amacı ile kapsamında Beytüşşebap'ta bir dizi incelemelerde bulundu. Program dahilinde Beytüşşebap Merkez Aile Sağlığı Merkezine (ASM) giden Sili, burada aile hekimliği uygulamaları ve vatandaşlara sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Sağlık personeli ile bir araya gelerek taleplerini dinleyen Op. Dr. Murat Sili, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi vurgusu yaptı. Yapılan incelemelerde, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak projeler ve aile hekimliği süreçlerinin optimizasyonu ele alındığını belirtti. İl Sağlık Müdürü Sili, sahada yapılan bu denetimlerin personel motivasyonunu güçlendirdiğini ifade etti. Sili, Beytüşşebap'taki sağlık altyapısının daha da geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetin standartlarını yükseltmek adına çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Son Dakika

