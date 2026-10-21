Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Şırnak'ta personel istihdamını değerlendirdi - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Şırnak'ta personel istihdamını değerlendirdi

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Şırnak\'ta personel istihdamını değerlendirdi
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Şırnak Şubesinde çalışanların çalışma koşullarını, personel istihdamını ve sorunlarını görüştü. 5. Olağan Genel Kurul dolayısıyla Şube Başkanı Sabğatullah Anmal tebrik edildi ve yeni dönem çalışmaları değerlendirildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile birlikte Şırnak Şubesini ziyaret ederek, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin çalışma koşulları, personel istihdamı ve çözüm bekleyen sorunlarını şube yönetimiyle değerlendirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, şube ziyaretleri kapsamında Şırnak'a gelerek Sağlık-Sen Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu. Gerçekleştirilen görüşmede, Şırnak genelinde sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan çalışanların çalışma hayatına ilişkin gündem maddeleri ele alındı. Ziyarette, Şırnak Şubesinin yürüttüğü faaliyetler, teşkilat çalışmalarının mevcut durumu, sahadan gelen talepler ve çözüm bekleyen konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki sorunların ilgili mercilere taşınması da görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Yeni dönem çalışmaları değerlendirildi

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen Şırnak Şubesinin yakın zamanda gerçekleştirdiği 5. Olağan Genel Kurul dolayısıyla Şube Başkanı Sabğatullah Anmal'ı tebrik ederek yeni dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şube yönetimi ve temsilcilerle yapılan istişarelerde, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin sahada karşılaştığı sorunlar ile çalışanların beklentileri gündeme getirildi. Teşkilatın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Personel istihdamı ve çalışma koşulları gündemde

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il genelinde görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının karşılaştığı sorunları genel merkez yöneticilerine aktardıklarını belirtti. Şırnak'taki sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaşanan sorunlar, personel istihdamı, çalışma koşulları ve hizmet altyapısına ilişkin kapsamlı bilgilendirmelerde bulunduklarını ifade eden Anmal, çalışanların taleplerinin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Anmal, görüşmede ilettikleri sorunların ilgili mercilere aktarılacağı ve çözüm odaklı çalışmaların takip edileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirterek, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hak ve menfaatlerinin korunması için istişare ve iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

"Çalışanlarımızın taleplerinin takip edilmesini önemsiyoruz"

Çalışanların haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Anmal, sahada yaşanan sorunların çözümü için genel merkez ile şube yönetimi arasındaki iletişim ve koordinasyonun önem taşıdığını ifade etti. Anmal, genel başkan ve beraberindeki yöneticilerin ziyaretinin, Şırnak'taki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerinin gündeme taşınması ve çözüm süreçlerinin takip edilmesi açısından önemli olduğunu belirterek Mahmut Faruk Doğan ve Mustafa Irgatoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, Şırnak'ta görev yapan sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin çalışma hayatına ilişkin sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin istişare edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Faruk DoğanŞırnakGüncelSağlıkSon Dakika

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