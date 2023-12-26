Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı talep etti

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) yönetimi, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi, sağlıkta istihdamın artırılması gibi birçok konuyu Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile paylaştı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen tarafından hazırlanan 'Üniversitelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanları İçin Taleplerimiz' raporunu Genel Müdür Şentürk ile paylaştı.

YER DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÖNERİLERDE BULUNULDU

Sağlık-Sen'in üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurduğunu kaydeden Doğan, platformla ilgili bilgi verdi. Üniversitelerde görev yapanların yer değişikliği konusunda önemli sorunlar yaşadığını dile getiren Doğan, bu konuda Cumhurbaşkanlığı'nın çalışma yapmasını talep etti. Doğan ayrıca, yer değişikliğinin yapılabilmesi için önerilerini sıraladı.

Görüşmede gündeme gelen önemli bir konu da yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi oldu. Bu konunun da yıllardır çözüm beklediğine dikkat çeken Doğan, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesiyle sahada büyük bir memnuniyet oluşacağını söyledi.

İSTİHDAM GÜNDEME GELDİ

Sağlıkta iş yükünün fazlalığına dikkat çeken Doğan, istihdamın artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Bu durumun hem vatandaş hem de sağlık çalışanları açısından önem arz ettiğini kaydeden Doğan, en kısa sürede alım ilanının yayınlanmasını istedi. Genel Müdür Şentürk de konulara yönelik ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.